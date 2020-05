Höver

Wird der Schützenplatz in Höver bebaut? Diese Frage sorgt für reichlich Unruhe im Ort. Die Situation ist kompliziert: Der Schützenplatz an der Bilmer Straße gehört je etwa zur Hälfte der Stadt und dem Realverband Höver. Die Stadt möchte auf ihrem Grundstück Wohnbebauung verwirklichen, der Realverband will sein Areal aber nicht verkaufen.

Nun droht weiteres Ungemach. Um öffentlich gegen eine Bebauung zu demonstrieren, haben sich 45 Schützen auf dem Platz versammelt – spontan, wie sie sagen. Daher sei das Treffen nicht bei der Stadt angemeldet gewesen. Nun könnte allen Teilnehmern wegen Verstoßes gegen Corona-Beschränkungen ein Bußgeld drohen.

Schützen: Werden sonst umzingelt

Ins Rollen brachte die Angelegenheit eine Anfrage der höverschen CDU-Ratsfrau und stellvertretenden Ortsbürgermeisterin Elisabeth Schärling in der jüngsten Ratssitzung. Bürgermeister Olaf Kruse ( SPD) bestätigte daraufhin, dass ein Investor eine Anfrage gestellt habe, um dort Wohnraum für Mitarbeiter von höverschen Firmen zu schaffen. Diesen Wunsch habe er auch dem Realverband übermittelt. Dieser hat die Anfrage inzwischen aber negativ beschieden. „Wir werden nicht verkaufen“, sagt der Vorsitzende Friedrich Ostermeyer. Als Realverband wolle man die höverschen Bürger und Vereine unterstützen.

Schützenchef Wolfgang Großmann hat in einer gemeinsamen Stellungnahme gefordert, dass „Überlegungen zur Bebauung des Schützenplatzes nicht weiterverfolgt werden dürfen“. Er befürchtet vor allem, dass der Verein dann von Wohngebieten „umzingelt“ sei und mögliche Beschwerden über Lärmbelästigung den Schießbetrieb oder Veranstaltungen wie die Bürgerabende gefährden könnten. Und eine Verlagerung des Schützenplatzes an den Ortsrand könnte für das Schützenfest fatale Folgen haben: „Nach draußen auf die grüne Wiese kommt kaum einer.“ Er sei enttäuscht, dass sein Verein nicht im Vorfeld gefragt worden sei.

Stadt: Ortschaft weiterentwickeln

Kruse hält es auch für geeignet, allein das Grundstück der Stadt zu bebauen. Eine innerörtliche Bebauung sei Teil der Stadtentwicklung, so könne man Ortschaften weiterentwickeln. Und der Schützenplatz werde nur selten genutzt: „Man muss ein dreitägiges Schützenfest gegen eine innerörtliche Bebauung abwägen.“ Mit den Schützen habe man noch nicht gesprochen, weil es noch keinen konkreten Sachverhalt gebe. Wenn dies soweit sei, würden die politischen Gremien beteiligt, denn für eine Bebauung müsste auch der Flächennutzungsplan geändert werden.

Deshalb habe man erst einmal nichtöffentlich die Lage klären wollen, sagt der Bürgermeister. Die öffentliche Anfrage Schärlings im Rat habe die Unruhe im Ort ausgelöst. Schärling ist vom Vorgehen der Stadt enttäuscht: „Es kommt mir so vor, als wenn sonntags schöne Reden gehalten werden über Vereine und die Leistung von Ehrenamtlichen. Und am Montag gräbt man ihnen das Wasser ab.“ Kruse bezeichnet dies als „Stimmungsmache“, die er nicht bewerten wolle.

CDU-Ratsfraktionschef Klaus Hoffmann bewertet das Verhalten der Stadt mit der Weiterleitung der Anfrage zwar als korrekt, inhaltlich aber hat er eine gegenteilige Meinung: „Ich lehne die Idee ab, aus einem Schützenplatz ein Wohngebiet zu machen.“ Ortsbürgermeister Christoph Schemschat betont, dass die Stadt Sehnde nicht beabsichtige beabsichtigt, den Schützenplatz kurzfristig zu veräußern. „Die Interpretation einzelner Personen entspricht nicht der Wahrheit.“

Nach Protestaktion drohen Bußgelder Bei einem Protest gegen eine mögliche Bebauung ihres Festplatzes haben die Höveraner Schützen offenbar gegen Corona-Beschränkungen verstoßen. 45 Mitglieder hatten sich auf dem Gelände für ein Foto getroffen, zwar mit Mund-Nasen-Schutz und genügend Abstand – doch ohne offizielle Genehmigung. Das könnte nun ein böses Nachspiel haben. Mitarbeiter der Stadt haben das Foto auf Internetportalen gesehen und von Amts wegen ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. „Das war ein klarer Verstoß gegen das Versammlungsverbot, als Kommune müssen wir dem nachgehen“, sagt Bürgermeister Olaf Kruse. Über ein Bußgeld entscheide aber die Region. Das könnte teuer werden: Für die Teilnehmer stehen zwischen 150 und 400 Euro im Raum, für die Initiatoren zwischen 1000 und 5000 Euro. Der Schützenvorsitzende Wolfgang Großmann beteuert, dass die Aktion nicht geplant, sondern spontan war und nur zehn Minuten gedauert habe. Man habe deshalb einen Rechtsanwalt eingeschaltet. CDU-Ratsfraktionschef Klaus Hoffmann findet, dass das Vorgehen der Stadt zwar rechtens sei, aber noch Öl ins Feuer gieße: „Ob das politisch vernünftig war, darüber kann man sich trefflich streiten.“

Von Oliver Kühn