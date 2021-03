Sehnde

Nach dem Rekordwert von 324 am Donnerstag ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Sehnde am Freitag wieder deutlich gefallen. Nach Angaben der Region Hannover liegt sie aktuell bei 244,1. 100 Personen sind derzeit mit dem Coronavirus infiziert, 16 Sehnderinnen und Sehnder sind seit Ausbruch der Pandemie an oder mit Covid 19 gestorben. Den Wert hatte ein Ausbruch im Klinikum Wahrendorff mit 74 Betroffenen, darunter 18 Mitarbeiter, ausgelöst. Am Freitag meldete die Einrichtung aber keine weiteren Infektionen.

Bürgermeister Olaf Kruse ist am Donnerstag in der Ratssitzung auf den bislang zweithöchsten Wert in der Region Hannover überhaupt eingegangen: „Auf so einen Spitzenplatz können wir in Zukunft gerne verzichten.“ Absoluter Spitzenreiter war am 8. Dezember Laatzen mit einer Inzidenz von 355,8 nach einem Ausbruch in einem Pflegeheim. Ob es bei den Werten für Wahrendorff bleibt, müsse abgewartet werden, sagt Regionssprecher Christoph Borschel. „Es stehen noch einige Ergebnisse aus, die erste nächste Woche vorliegen.“

Von Oliver Kühn