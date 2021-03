Sehnde

Noch vor genau einer Woche lag die Sieben-Tage-Inzidenz in Sehnde bei dem bisherigen Rekordwert von 324. In dieser Woche ist sie Stand Mittwoch auf 265,1 gesunken – doch dies ist immer noch der zweithöchste Wert in der Region nach Gehrden (309). Der Rekordwert in der vergangenen Woche war auf einen massiven Ausbruch im Klinikum Wahrendorff in Köthenwald zurückzuführen. In dieser Woche haben sich dort nach Angaben der Region Hannover zwar drei weitere Menschen mit Corona angesteckt, insgesamt habe sich das Infektionsgeschehen aber beruhigt, sagt Regionssprecher Christoph Borschel. Aktuell seien 51 Bewohner und 13 Mitarbeiter infiziert. In der Vorwoche lag die Zahl noch bei 74 Personen.

Borschel geht davon aus, dass der Höhepunkt der Infektionen bei Wahrendorff damit wohl erreicht sei. Derzeit sind in ganz Sehnde 110 Menschen an Covid-19 erkrankt, seit Ausbruch der Pandemie waren es 773. 16 Sehnderinnen und Sehnder sind an oder mit Covid-19 gestorben. Bis auf das Klinikum Wahrendorff spiele sich das Infektionsgeschehen fast ausschließlich im privaten Bereich ab, sagt Borschel. Auffällige Arbeitgeber, so wie etwa bei den Massenausbrüchen bei Amazon in Garbsen oder UPS in Langenhagen, gebe es in Sehnde nicht. Derzeit gebe es in der Stadt nur zwei bereits bekannte Fälle in zwei Kitas, weitere Neuinfektionen seien mit Stand Mittwoch nicht bekannt. Auch die Schulen seien derzeit nicht von Corona betroffen.

Von Oliver Kühn