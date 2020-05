Sehnde

In Sehndes einzigem Irish Pub Paddys gehen bald wieder die Lichter an. Die Gaststätte ist seit Monaten geschlossen – schon vor der Corona-Krise. Die Zeit hat Eigentümer Werner Eggert für Umbauten genutzt. Spätestens im Juni soll dann Wiedereröffnung gefeiert werden. Bis dahin gibt es ab Freitag, 8. Mai, einen Verkaufsstand vor der Tür.

Jeweils ab 11 Uhr werden dort deftige Leckereien wie Riesenrippchen und Rodiziofleischspieße, selbstgemachte Frikadellen, Fish and Chips und vieles mehr angeboten. „Eine Mischung der Speisen aus Excalibur und Black Pearl“ verspricht Eggert, dem auch diese beiden Event-Restaurants in Hannover gehören. Damit will er den Sehndern Lust auf die baldige Wiedereröffnung des Pubs machen.

Anzeige

Dabei sind auch örtliche Geschäftsleute mit im Boot. Mit Marcel Lemanczik hat Eggert für seinen Imbisswagen einen Fleischer gewonnen, der seinen Laden gleich um die Ecke hat. „Wir setzen auf regionale und handgemachte Produkte“, sagt Eggert. So komme etwa das Mehl für das Brot aus Ilten.

Weitere HAZ+ Artikel

Es gibt auch Grillgut zum Mitnehmen

Was in der Region nicht an Produkten zu bekommen ist – etwa bestimmte Wurst oder irische Spezialitäten – bezieht er aus bewährten Quellen. Nicht nur Fertiggegartes soll es Wagen geben. „Die Leute können auch kommen und das Fleisch kaufen, um es zu Hause auf den Grill legen.“ Dazu soll eine Auswahl am Wagen angeboten werden, aber auch Vorbestellungen sind möglich.

Auch Wurstpakete sollen angeboten werden. „Wir müssen erst einmal schauen, was gewünscht ist“, sagt Eggert und freut sich auf direkte Rückmeldungen. „Vielleicht bieten wir dann auch einen Mittagstisch, etwa Kesselgulasch, an.“ Für den Premierentag hat sich Eggert etwas Rustikales ausgedacht: Dry-Age-Nackensteak mit Zwiebelrauchsauce im Semmel für 3,50 Euro. „Natürlich packen wir es zum Mitnehmen ein“, verspricht er.

Getränke sollen, wenn es denn offiziell erlaubt ist, am Wagen vor dem Paddys auch ausgeschenkt werden – alkoholfreies Bier, aber auch Cider und irisches Bier aus Flaschen. „Zapfen werden wir erst wieder im Paddys“, kündigt der Gastronom an. Dafür gibt es für diejenigen, die ihr Essen am Wagen kaufen, Tafelwasser umsonst. „In anderen Ländern ist das ja schon lange gute Sitte“, sagt Eggert.

40 Sorten Rum im Angebot

Die Arbeiten im Paddys sind fast abgeschlossen – wenn es dort wieder losgeht, wird der Imbisswagen abends auf den Hof wandern und von dort als Küche für den Pub dienen. „Wenn wir eh alles da haben, können Leute dort auch abends um neun noch Grillfleisch bekommen“, sagt der Inhaber. Nach der Eröffnung soll der Pub wieder von donnerstags, vielleicht sogar schon ab mittwochs, bis sonnabends geöffnet sein. Zusätzlich zu den irischen Bieren und um die 90 Sorten Whisky, wird es dann auch 40 verschiedene Sorten Rum zu kosten geben.

Das tägliche HAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 6 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von Sandra Köhler