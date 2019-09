Ilten

Schönstes Herbstwetter, schmissige Livemusik – und all das in sehr entspannter Atmosphäre: Bei Jazz im Park hat am Sonntag alles gepasst. Die beliebte Veranstaltungsreihe des Klinikums Wahrendorff zog auch am mittlerweile vierten von insgesamt fünf Sonntagen im September wieder jede Menge Musikfreunde nach Ilten. Diesmal standen die Blackpoint Jazzmen aus Hannover auf der Bühne.

Das Publikum, darunter auch etliche Heimbewohner der psychiatrischen Krankenhauses, hatte es sich unter den hohen Bäumen des Klinikparks an rustikalen Biertischen gemütlich gemacht und ließ sich zu Dixieland- und Swing-Klängen Bierchen, Bratwurst und Brezeln schmecken. Die Zuhörer wippten im Takt der Musik, pfiffen anerkennend und belohnten die Band mit ordentlich Beifall. Am Rande gab es sogar das eine oder andere Pärchen, das ein kleines Tänzchen wagte.

Publikum schätzt die entspannte Atmosphäre

Auch Martin Thiemann und seine Frau gehörten zu den Besuchern. Das Paar aus Lehrte ist bei Jazz im Park mittlerweile Stammgast. „Wir waren schon die letzten Male dabei und kommen überhaupt schon seit Jahren hierher – die Atmosphäre ist jedes Mal super und wir treffen immer jemanden, den wir kennen“, sagte Martin Thiemann.

Heimspiel für den Chef: Bernd Senger von der Geschäftsführung des Klinikums Wahrendorff ist als Sänger und Bassist zu hören. Quelle: Katja Eggers

Von der einzigartigen Atmosphäre im Grünen und dem entspannten Miteinander von Besuchern und Bewohnern war auch Blackpoint-Jazzmen-Trompeter Wolfgang Heidenreich angetan. „Man merkt dass auch die Bewohner hier viel Spaß haben – das sieht man an ihren Gesichtern, viele sprechen uns in der Pause auch mal an“, sagte er.

Die schönste Nebensache der Welt

Mit seinen Musikerkollegen ist er schon mehrfach bei Jazz im Park aufgetreten. Für Bernd Senger vom Team der Geschäftsführung des Klinikums ist der Auftritt dann ein Heimspiel: Er steht als Sänger und Bassist selbst auf der Bühne. Die Jazzmusik ist schon seit seinem 16. Lebensjahr seine große Leidenschaft. „Das ist für mich die schönste Nebensache der Welt“, betonte Senger in einer Pause.

Idylle im Park: Das Publikum gönnt sich zur Musik Bier, Brezeln und Bratwurst. Quelle: Katja Eggers

Von Katja Eggers