Sehnde

An der Spitze des Feuerwehr-Stadtkommandos in Sehnde wird es keine Veränderung geben. Stadtbrandmeister Jochen Köpfer bleibt für weitere sechs Jahre im Amt. Weil seine Amtszeit zum Ende des Jahres abläuft, stand die Wahl zum Stadtkommando an. 25 anwesende der insgesamt 27 stimmberechtigten Delegierten aus den Ortsfeuerwehren gaben ihre Stimme ab. Erstmals seit langer Zeit stand für das Amt des Stadtbrandmeisters ein zweiter Kandidat zur Wahl, Stadtfeuerwehr-Pressesprecher Tim Herrmann.

Da es zwischen dem Stadtbrandmeister und dem Pressesprecher immer eine gute Zusammenarbeit gegeben habe, aber Ortsbrandmeister auch Alternativen zum langjährigen Amtsinhaber gefordert hätten, habe sich Herrmann der Wahl gestellt, heißt es in einer Stellungnahme. Das Ergebnis bei der Wahl fiel relativ knapp aus. Jochen Köpfer konnte die geheime Abstimmung mit 14 Stimmen für sich entscheiden. Herrmann bekam elf Stimmen.

Köpfer startet in die dritte Amtszeit

„Das ging schnell“, sagte Sehndes Bürgermeister Olaf Kruse und sprach in diesem Zusammenhang von einer der kürzesten Stadtkommandositzungen, die es wohl je in Sehnde gegeben hat. Weil die Wahl der einzige Punkt auf der Tagesordnung war, dauerte die Sitzung gerade einmal 35 Minuten.

Der Rat der Stadt Sehnde muss über die Ernennung Köpfers nun noch offiziell beschließen. Köpfer wird am 1. Januar 2021 dann seine dritte Amtszeit antreten.

Von Katja Eggers