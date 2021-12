Sehnde

Spielzeug und Bastelmaterial, Nudeln und Kekse, Zahnpasta und Duschgel, Hygienemaske und Kakao – all das haben Beschäftigte der Sehnder Stadtverwaltung in den vergangenen Wochen eingekauft, liebevoll verpackt und in 32 Paketen an die Johanniter aus Hildesheim übergeben, die die Spenden bis zum Heiligen Abend mit dem Weihnachtstruck in osteuropäische Länder wie Rumänien und Bulgarien bringen. Dort übergeben sie die Präsente an bedürftige Familien.

Zum dritten Mal in Folge beteiligen sich die städtischen Angestellten an der Aktion, wie Wolfgang Bruns, Leiter des Fachdienstes Schule, Sport und Kultur, mitteilt. Seinen Angaben zufolge brachte eine Mitarbeiterin seines Fachdienstes die Idee mit ins Rathaus: Ihr Kind besuchte in Hildesheim die Johanniter-Kita Ostendkinder, dort erfuhr sie von den Weihnachtstruckern und startete die Spendenaktion unter ihren Kolleginnen und Kollegen.

Zahl der Unterstützer wächst

Die Zahl der Unterstützer wächst stetig: In diesem Jahr übergaben Bruns, der die Aktion koordiniert hatte, und Bürgermeister Olaf Kruse gleich 32 der nach einer Packliste gefüllten Pakete. „Es hat uns sehr viel Spaß gemacht, uns an dieser tollen Aktion zu beteiligen“, sagte Bruns bei der Übergabe. Dennis Schütte, Johanniter Regionalverband Südniedersachsen, dankte ihnen und allen fleißigen Päckchenpackern im Namen der Hilfsorganisation.

