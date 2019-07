Ilten

Teilweise liegen die Konfirmationen schon 70 Jahre zurück: Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Ilten lädt erneut zu einer Feier der Konfirmationsjubiläen ein. Am Sonntag, 1. September, gibt es dazu in der Iltener Barockkirche einen gemeinsamen Gottesdienst mit anschließendem geselligen Beisammensein. Da über die langen Zeiträume seit den Konfirmationsjahren 1949, 1954, 1959 und 1969 im Gemeindebüro teilweise keine aktuellen Adressen vorliegen, bittet die Kirchengemeinde die Konfirmationsjubilare, sich bis Ende Juli für die Feierlichkeiten selbst im Gemeindebüro anzumelden.

Vor 70 Jahren konfirmiert

Die Kirchengemeinde feiert die Goldenen, Diamantenen, Eisernen und Gnaden-Jubiläen gemeinsam – für Menschen also, die vor 50, 60, 65 oder 70 Jahren konfirmiert wurden. Dabei können nicht nur Jubilare teilnehmen, die in Ilten konfirmiert wurden, betont Kirchenvorsteher Sievert Herms. „Ebenso herzlich sind alle eingeladen, die nicht in Ilten, Höver und Bilm, sondern seinerzeit in anderen Kirchengemeinden konfirmiert wurden, jetzt aber im Dorf wohnen.“

Der Festgottesdienst am Sonntag, 1. September, beginnt um 14.30 Uhr in der Barockkirche Ilten, Kirchstraße 3A. Die Teilnehmer treffen sich bereits rund eine halbe Stunde vorher für Gruppenfotos der Jubiläumsjahrgänge. Nach dem Gottesdienst ist im benachbarten Gemeindehaus die Kaffeetafel gedeckt.

Anmeldungen nimmt bis Ende Juli das Kirchenbüro unter der Telefonnummer (0 51 32) 64 14 oder per E-Mail an kg.ilten@evlka.de entgegen.

Von Oliver Kühn