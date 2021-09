Bolzum

Die Jugendfeuerwehr Bolzum/Wehmingen hat ihren 40. Geburtstag mit einem Wettbewerb gefeiert. Sechs Feuerwehren aus dem Sehnder Stadtgebiet traten mit insgesamt 14 Gruppen gegeneinander an.

Bei den Spielen standen Wissen, Geschick und Teamgeist im Mittelpunkt. So galt es etwa, mit der Kübelspritze auf einen Eimer zu zielen. Dabei mussten zwei Teilnehmer am Gerät pumpen und ein Teilnehmer mit dem Strahlrohr zielen. Der Rest der Mannschaft sollte die Kübelspritze mithilfe von Bechern wieder befüllen. Auch bei einem weiteren Spiel kam Wasser zum Einsatz. Die Teams sollten es in Bechern über den Kopf führen und dann beim nächsten, dahinter sitzenden Teilnehmer abfüllen. Viel Teamwork und Absprache erforderte auch ein Spiel, bei dem zwei Jugendliche zusammengebunden einen Parcours durchlaufen sollten.

Wie kommt ein Tischtennisball durch den C-Druckschlauch?

Mithilfe eines hinten am Hosenbund befestigten Fadens mit einem Stift mussten die Jungen und Mädchen in einem weiteren Wettbewerb eine stehende PET-Flasche treffen.

Geschicklichkeit gefragt: Der Stift soll in eine Flasche bugsiert werden. Quelle: Feuerwehr Sehnde

Viel Geschick forderte auch das Spiel „Leitergolf“: Dabei sollten Schnüre, an denen zwei Holzkugeln befestigt waren, auf eine Leiter geworfen werden, sodass diese daran hängen blieben. Die Mädchen und Jungen zeigten an dem Vormittag auch, wie man einen Tischtennisball durch einen C-Druckschlauch befördert.

An dem Übungstag waren auch Übungen aus den Feuerwehrdiensten gefordert: So sollten beim Ausrollen eines C-Druckschlauches neun PET-Flaschen getroffen werden. Viel Spaß hatten die Nachwuchsfeuerwehrleute aber auch beim Schokokuss-Wettessen, beim Teebeutel schleudern und beim Lauf über Getränkekisten.

Gastgeber dürfen sich über Sieg freuen

Bei dem Wettbewerb unter den Jugendfeuerwehren wurde schließlich auch Konzentration und Erinnerungsvermögen geprüft: So sollten Fotoausschnitte den jeweiligen wasserführenden Armaturen zugeordnet werden. Weiter standen ein klassisches Memoryspiel, ein Quiz sowie Rätselfragen auf dem Plan.

Die erfolgreichste Gruppe wurde am Nachmittag geehrt. Die meisten Punkte konnte die Jugendfeuerwehr Bolzum/Wehmingen verbuchen. Die Gastgeber freuten sich über ihren verdienten Sieg. Auf den Plätzen zwei und drei folgten die Jugendfeuerwehren Müllingen-Wirringen sowie Bilm/Höver.

Verdienter Sieg für die Gastgeber: Bei der Siegerehrung darf sich die Jugendfeuerwehr Bolzum/Wehmingen freuen. Quelle: Feuerwehr Sehnde

Von Patricia Oswald-Kipper