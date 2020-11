Haimar

Ein Besuch im Nachbardorf zahlt sich manchmal aus: Vor vier Jahrzehnten waren die beiden Haimarer Feuerwehrkameraden Georg Deneke und Jürgen Bohlmann beim 100-jährigen Bestehen der Feuerwehr Mehrum zu Gast. Bei dem Jubiläum beobachteten sie auch einen Löschangriff der Jugendlichen – und eine Idee war geboren. Denn danach beschlossen beide, auch in Haimar eine Jugendfeuerwehr zu gründen. Sie klingelten daraufhin an vielen Haustüren – und das mit Erfolg.

Deneke und Bohlmann konnten schließlich zehn weitere Jungen für ihre Idee gewinnen, die am 1. Oktober 1980 gemeinsam die Jugendfeuerwehr Haimar gründeten. Zehn Tage später trafen sich die Gründungsmitglieder Georg Deneke, Jürgen Bohlmann, Frank Heidrich, Gerd Winkelmann, Nils Rose-Borsum, Michael und Jens Regus, Michael und Thomas Ziepke, Frank Heineke, Holger Hanne und Dirk Schulze zur ersten Versammlung.

Der Artikel in der HAZ belegt es: Die Gründung der Jugendfeuerwhr Haimar war damals eine große Überraschung. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Das Amt des ersten Jugendgruppenleiters bekleidete Walter Giesecke und sein Vize war Jürgen Hanne. Die Mitglieder wählten Georg Deneke zum Grüppenführer, Frank Heidrich zum Stellvertreter und Gerd Winkelmann als Schriftführer.

Lampenfieber beim ersten „Einsatz“

Den ersten großen Auftritt hatte die zunächst reine Jungengruppe ein Jahr später beim Tag der offenen Tür der Feuerwehr Haimar. „Damals haben wir eine praktische Übung vorgeführt, um neue Mitglieder zu werben“, erinnert sich Gründungsmitglied Holger Hanne. Der erste „Einsatz“ sei nicht ohne Lampenfieber abgelaufen. „Es klappte aber alles wie am Schnürchen“, erzählt der heute 53-Jährige. Auch die Werbung zahlte sich aus: Die Gruppe wuchs schnell auf 16 und später sogar auf 23 Mitglieder an.

Diese Gründer sind jetzt noch in der Ortsfeuerwehr: Holger Hanne (hintere Reihe von links), Georg Deneke, Jugendwart Lennart Fischer und Jens Regus sowie Dirk Schulze (vordere Reihe von links), Jugendwart Laszlo Fischer und Frank Heineke. Quelle: Feuerwehr Haimar

Kühlschränke tanzen Tango im Wagen

Zu den Höhepunkten der vergangenen 40 Jahre zählen die Zeltlager in Fallingbostel oder Neustadt. Zudem seien Nachtwanderungen, bei denen sich die Großen als Gespenster verkleideten, sehr beliebt gewesen, sagt Hanne, der den Posten des stellvertretenden Jugendwarts neun Jahre lang inne hatte. In Erinnerung bleibt Hanne auch, als mit einem Einsatzwagen nötige Dinge für ein Zeltlager transportiert wurden. „Es war noch nicht alles ausgeräumt – und dann kam ein Einsatz, bei dem dann die Kühlschränke im Fahrzeug Tango tanzten“, erzählt Hanne und lacht.

In den folgenden Jahren gab es Fahrten etwa nach Hamburg oder in den Harz. Auf dem Programm standen auch Besichtigungen des Flughafens in Langenhagen oder des Coca-Cola-Werks in Empelde. „Nach der Führung hatte man uns ein Fass voll hingestellt – und wir haben es leer gemacht“, erinnert sich Hanne. „So viel Cola habe ich nie wieder in meinem Leben getrunken.“ Die Jugendlichen waren einmal sogar im Fernsehen zu sehen. Sie waren Gäste bei der Sendung „Schaubude“ in Hamburg – und die Kamera schwenkte auch zu den Haimarern rüber.

Die Jugendfeuerwehr besteht derzeit aus einem Mädchen und sieben Jungen. Quelle: Feuerwehr Haimar

Tannenbäume einsammeln wird zur Tradition

Drei Jahre nach der Gründung sammelte die Jugendfeuerwehr zum ersten Mal die ausgedienten Weihnachtsbäume ein. Seitdem sind die Zehn- bis 16-Jährigen immer eine Woche nach dem Fest im Dorf unterwegs und entsorgen gegen eine Spende die Tannenbäume. „Mittlerweile ist es Tradition“, sagt Hanne. Dazu zählt auch die alljährliche Präsentation beim Osterfeuer, wo sie immer kleine Spiele wie etwa das Dosenwerfen für die Kinder anbieten.

Auch der Umweltschutz wird bei der Jugendfeuerwehr groß geschrieben. 1986 führten sie ihre erste Pflanzaktion auf der Haimarer Kippe durch. In den nächsten Jahren folgten dann die Einsätze auf der Grünfläche: Die Jungen beschnitten Büsche und pflanzten auch neue ein. Jugendwarte seit der Gründung waren Jürgen Hanne, Gerhard Fischer, Dirk Schulze, Florian Colditz, Danny Erdmann sowie jetzt Laszlo und Lennart Fischer.

Konkurrenz durch Hobbys, Schule und Videospiele

Heute gehören der Jugendfeuerwehr ein Mädchen und sieben Jungen an. Mit dem Neubau des Haimarer Feuerwehrhauses hofft Jugendwart Lennart Fischer, der mit seinem Bruder Laszlo die Jugendlichen ausbildet, dass wieder mehr Mädchen und Jungen dazustoßen. An den Aktivitäten wie Zeltlager, Tagesfahrten und Nachtwanderungen, Sommer- und Winterolympiade oder auch verschiedenen Feuerwehrwettkämpfen hat sich laut Fischer seit vier Jahrzehnten nicht viel geändert. „Doch die vielen anderen Hobbys der Jugendlichen, langer Unterricht und die Videospiele machen uns Konkurrenz.“

Der Nachwuchs in der Kinderfeuerwehr hat ganz offensichtlich Spaß. Quelle: Feuerwehr Haimar

Aber weil die Kinderfeuerwehr eine große Truppe ist, steigen immer wieder Mädchen und Jungen in die Jugendfeuerwehr auf. „Einige Jugendliche mehr hätten wir schon gern“, sagt Fischer. Sogar Jugendliche aus den Nachbarorten wie Dolgen, Evern, Rethmar, Gretenberg und Mehrum hatten die Haimarer schon in ihren Reihen. „Wir bilden auch grenzüberschreitend aus“, fügt Hanne an und schmunzelt.

Und er hat einen Wunsch: „Von den aktuell acht Jugendlichen sollten es im neuen Gerätehaus mindestens 18 werden.“ Vielleicht hilft dabei auch die eigentlich für dieses Jahr geplante Jubiläumsfeier, die wegen der Corona-Pandemie ins nächste Jahr verschoben worden ist. Es werde mit der Jugendfeuerwehr auch nach 40 Jahren erfolgreich weitergehen. Da ist der Mitgründer ganz zuversichtlich.

