Höver

Ein eher harmloser Unfall könnte für einen jugendlichen Fahrradfahrer womöglich ernsthafte Konsequenzen haben. Nach Angaben des Polizeikommissariats Lehrte war ein 64 Jahre alter Geschäftsinhaber aus Höver bereits am Montag, 16. August, gegen 16.45 Uhr auf den Bürgersteig an der Hannoverschen Straße getreten. Dort wurde er offenbar von dem Jugendlichen übersehen, der in Richtung Ahlten unterwegs war. Er fuhr dem 64-Jährigen über den Fuß und streifte ihn dabei auch mit der Pedale am Schienbein. Dabei sei er auch ins Schlingern gekommen, habe seine Fahrt jedoch fortgesetzt, ohne sich um den Zusammenstoß zu kümmern.

Dieser war offenbar eine schmerzhafte Angelegenheit für den Fußgänger. Denn als der 64-Jährige noch Tage später unter Schmerzen litt, entschloss er sich doch, Anzeige gegen unbekannt zu stellen. Die Polizei ermittelt nun wegen Unfallflucht.

Der Fahrradfahrer war vermutlich zwischen zwölf und 14 Jahre alt und trug einen dunklen Pullover mit Kapuze. Das Fahrrad war schwarz und soll auffällig breite Reifen gehabt haben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Lehrte unter Telefon (0 51 32) 82 70 in Verbindung zu setzen.

Von Oliver Kühn