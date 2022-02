Höver

Wenn diese 13-Jährige für eine Romanze schwärmt, dann handelt es sich um ein Musikstück: Damit – und mit zwei weiteren Stücken – hat Geigerin Julia Bernhardt aus Höver den zweiten Platz beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in der Kategorie „Violine“ belegt. 34 junge Musikerinnen und Musiker aus der Region Hannover hatten sich der Jury in der Pestalozzi-Schule in Laatzen gestellt.

Julia kann bereits auf Erfahrungen in dem Wettbewerb zurückgreifen, bei dem junge Musikerinnen und Musiker aus dem Umland von Hannover zusammenkommen – in den beiden Jahren zuvor hatte sie sogar den ersten Platz in ihrer Altersklasse geschafft. Das Leistungsniveau sei dieses Mal deutlich höher als bei den vergangenen Wettbewerben gewesen, sagt Ulrich Bernert von der Musikschule Laatzen. „Wahrscheinlich haben sich nur die extrem engagierten jungen Musikerinnen und Musiker angemeldet“, vermutet er. In den Jahren vor der Pandemie waren jeweils zwischen 80 und 100 Musiktalente zu dem Wettbewerb angetreten.

Juli spielt die Geige am liebsten mit viel Gefühl

Julia präsentierte der Jury nach der „Mazurka“ von Emil Mlynarski die „Romanze“ von Henry Wieniawski (Violin Concerto No. 2, Op. 22) und zum Schluss „Oberek No. 1“ von Grazyna Bacewicz. Bei allen Stücken begleitete sie ihr 20-jähriger Bruder Lukas am Klavier. „Am liebsten mag ich die ,Romanze’“, sagt Julia. „Es ist ein Lied, das erst friedlich und harmonisch beginnt und dann immer feuriger wird. Da kann man ganz viel Gefühl in sein Spiel hineinbringen.“ Dieses Gefühl, der Ausdruck und natürlich die Spieltechnik werden beim Wettbewerb mit Punkten bewertet. Die Gewinner eines ersten Preises auf Regionalebene dürfen ab einer gewissen Altersgruppe und einer bestimmten Punktzahl anschließend am jeweiligen Landeswettbewerb teilnehmen. Dessen Erstplatzierte haben unter bestimmten Voraussetzungen dannn die Chance auf eine Teilnahme am Bundeswettbewerb.

Als Fünfjährige begann Julia mit dem Geigenunterricht

Seit sie fünf Jahre alt ist, spielt Julia bereits Geige. „Meine Eltern haben mich mit einer rosafarbenen Geige für dieses Instrument begeistert“, sagt sie lachend. Ihr Bruder hatte bereits Klavierunterricht – da bot es sich an, dass sie ein anderes Instrument wählt. Mehrmals wöchentlich übt die Achtklässlerin eine halbe Stunde auf ihrer Geige – manchmal sogar noch länger. In der Musikschule „Kalinka“ in Ilten erhält sie einmal wöchentlich profunden Unterricht von Geigenlehrerin Tatjana Siemens. „Sie fordert mich und hilft mir bei schwierigen Passagen in den Liedern“, sagt die junge Musikerin.

Einmal hatte sie sogar die Chance, in einem Orchester mitzuspielen. „Doch das Niveau war mir einfach zu hoch“, bekennt Julia. „Das habe ich erst einmal abgesagt.“ Vorerst reicht es ihr, in der Musikschule und auf Familienfeiern Geige zu spielen.

Privat hört sie Melanie Martinez und The Neigbourhood

Privat interessiert sich die Schülerin der KGS Sehnde nicht für klassische Musik. „Ich höre lieber Songs von Melanie Martinez oder The Neigbourhood“, verrät sie. Neben dem Besuch der Schule und dem Geigenspiel bleibt nicht mehr viel Zeit für andere Hobbys. „Als kleines Kind bin ich eine Zeit lang zum Tanzen gegangen und später habe ich regelmäßig geturnt“, berichtet die 13-Jährige. „Aber im Moment konzentriere ich mich aufs Geigespielen.“ Denn ihr nächstes Ziel hat sie vor Augen: einen ersten Platz beim nächsten Regionalwettbewerb – mit der Möglichkeit, einmal landesweit anzutreten.

Von Gabriele Gerner