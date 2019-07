Sehnde

Ach guck’ mal: Man soll seinen Schnabel bekanntlich ja eigentlich nicht so voll nehmen. Dem Jungstar auf dem Foto des Sehnders Hans Gandke ist das aber so ziemlich schnuppe. Denn wenn Mama oder Papa Star mit süßen Kirchen im Anflug sind, gibt es für den Nachwuchs kein Halten mehr. „Sie waren in ihrer Baumhöhle ganz wild danach“, hat der Amateurfotograf bei einem seiner Streifzüge durch die Natur am alten Jacobiteich in Gretenberg beobachtet. „Die Eltern hatten viel zu tun.“ Süßer Nachtisch kommt eben gut an, das kennen wohl alle Eltern. Ständig mussten die beiden Alten auf Suche gehen, um Nachschub der Früchte zu besorgen. Aber was macht man nicht alles für die lieben Kleinen.

Von Oliver Kühn