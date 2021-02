Ilten

Seit Jahren flutet das Unternehmen K+S das stillgelegte Bergwerk Bergmannssegen-Hugo mit Salzwasser, das Kesselwagen von der Werra aus Hessen zur ehemaligen Werksanlage Friedrichshall in Ilten transportieren. Im Laufe dieses Jahres ende die Flutung und damit dann auch der Transport des Salzwassers per Bahn, wie Firmensprecher Ulrich Göbel sagt. Allerdings lässt das Unternehmen die Anlage nicht komplett schließen, sondern ergänzt sie um eine Leitung, die die Entladeanlage mit dem Mittellandkanal verbindet.

Von dort sollen Schiffe ab 2023 überschüssiges Salzwasser aus dem Werra-Revier von K+S zum Schacht Kolenfeld bringen, um dort das frühere Bergwerk Sigmundshall zu fluten. Für zwei Szenarien dient Ilten als Pufferstation: Wenn zu viel Regen fällt, dann werde der Wasserüberschuss per Bahn erst nach Friedrichshall auf dem bisherigen Gleis gefahren und dann auf ein Schiff verladen, sagt der Firmensprecher. Seinen Angaben zufolge passt eine Zug-Ladung mit 1500 Kubikmetern Salzwasser auf ein Schiff. Der zweite Fall gelte für zu wenig Regen und Wasser in der Werra, sodass K+S deshalb das Salz nicht einleiten könne.

K+S begrenzt Zahl der Zugfahrten

Auch wegen der Belastungen in den vergangenen Jahren während der Flutung im Bergwerk Bergmannssegen-Hugo begrenze das Unternehmen in den Transportphasen die Verkehrszeit und die Zahl der Züge: Vorgesehen sei, sagt Göbel, dass montags bis freitags zwischen 6 und 22 Uhr maximal vier Züge und sonnabends zwischen 6 und 18 Uhr maximal zwei Züge angenommen werden sollen. Nutze K+S diesen Transportweg, dann dürfen auch die Anwohner von Ilten und Wathlingen auf eine Entlastung hoffen: Denn in dieser Zeit bringen die Schiffe das Salzwasser von Friedrichshall nach Sigmundshall, die Lastwagenfahrten vom Bergwerk Bergmannssegen-Hugo zum Schacht Niedersachsen in Wathlingen entfallen dann. Außerhalb dieser Zeit können bis zu 90 Lastwagenfahrten pro Tag in Spitzenzeiten durch Sehnde rollen.

Für den Umschlag des Salzwassers vom Kesselwagen auf ein Schiff müsse in Friedrichshall eine mehrere hundert Meter lange Leitung gelegt werden, sagt der Firmensprecher und fügt hinzu, dass die Entladestation schon jetzt über einen speziellen Untergrund verfüge, der das Eindringen von Salzwasser ins Grundwasser verhindere. Die weitaus größeren Arbeiten stünden in Kolenfeld an: Dort errichtet K+S mit Agravis eine Entladestation, die aus einer Pumpe und einem Behälter als Puffer besteht. Dann soll eine Rohrleitung auf vier Kilometern Länge parallel zum Kanal entstehen. Sie soll den Kanal unterqueren und dann zum Schacht Kolenfeld führen.

Etwa zwei Jahre dauern diese Arbeiten – deshalb dient Friedrichshall auch erst nach 2023 als Umschlagplatz, wie Göbel sagt. Er betont ausdrücklich, dass die Sehnder nur mit sporadischen Fahrten rechnen müssten. „Den weitaus größeren Teil des Salzwassers transportieren wir auf direktem Weg.“

Von Antje Bismark