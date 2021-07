Sehnde

Die Corona-Pandemie betrifft alle, manche Menschen leiden unter den Folgen allerdings besonders stark – darunter Kinder und Jugendliche, die an Krebs erkrankt sind. Die Schülervertretung der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Sehnde wollte ihnen in dieser schwierigen Lage beistehen und eine Freude bereiten: Sie sammelte in Schuhkartons von den Schülern mehrerer Jahrgänge Geschenke, die sie nun endlich an den Verein für krebskranke Kinder Hannover übergeben hat.

„Die Kinder werden sich riesig freuen“ sagte Vereinsvertreterin Elke Werth, als sie die Geschenke von Massi Husen, Greta Jacob und Taylor Hoare von der Schülervertretung entgegennahm. Darauf hatten beide Seiten lange gewartet, denn bereits im Dezember vergangenen Jahres sammelten die Schüler für die Aktion „KGS Weihnachtskartons“ die gespendeten Geschenke ein. Doch die Pandemie verhinderte einen früheren Übergabetermin.

Virus sorgt für einsamen Alltag

Ausgangspunkt der Aktion war die Feststellung, dass krebskranke junge Menschen zu ihrem eigenen Schutz im vergangenen Jahr viel Zeit alleine verbringen mussten, weil das Virus eine erhöhte Gefahr für sie darstellt. Wegen der Kontaktbeschränkungen fielen zudem Tätigkeiten, die ihnen sonst in ihrem Alltag Freude bereitet haben, weitestgehend aus.

Das löste bei der Schülervertretung Mitgefühl aus – und bald stellten sie sich die Frage, was sie unternehmen könnten. Schon war die Aktion „KGS Weihnachtskartons“ geboren: Die Schüler sammelten nicht mehr benötigte Schuhkartons von verschiedenen Geschäften ein und beklebten sie mit Geschenkpapier. Diese stellten sie in jeden Klassenraum der Jahrgänge fünf bis zehn, zusammen mit Infomaterial des Vereins, der krebskranke Kinder und Jugendliche auf der Krebsstation der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) unterstützt.

Überwältigt von vielen Geschenken

Zweieinhalb Wochen lang konnten die Schüler im Dezember Geschenke in die Kartons legen, bevor die Schülervertretung dann 23 randvoll gefüllte Kisten wieder einsammelte – überwältigt von der Menge der Geschenke. Diese verteilt der Verein nun an die Kinder und Jugendlichen auf der Krebsstation der MHH. Dort sollen sie ihnen nicht nur eine Freude bereiten, sondern auch zeigen, dass andere junge Menschen an sie besonders in diesen schwierigen Zeiten denken.

Die Schülervertretung bedankte sich bei den Schülerinnen und Schülern, die Geschenke gespendet haben und auch bei den Eltern, die die Aktion unterstützten. „Wir hoffen, den Alltag der krebskranken Kinder und Jugendlichen mit dem Projekt ‚KGS Weihnachtskartons‘ etwas bereichern zu können“, sagt Husen.

Von Elena Everding