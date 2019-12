Ilten

Zu einem Adventskonzert in besonders schönem Rahmen laden die Musik-AGs der Kooperativen Gesamtschule ( KGS) Sehnde ein. In der Barockkirche in Ilten spielen rund 60 Mädchen und Jungen der sechsten bis elften Klassen traditionelle Weihnachtslieder auf klassische und zuweilen auch fetzige Weise. Mit Trompete, Querflöte, Blockflöte, Geige, Gitarre und Cembalo wollen die Schüler für weihnachtliche Stimmung sorgen. „Wir freuen uns, wenn die Besucher mitsingen“, sagt Organisator Thiemo Fröhlich. Das Konzert beginnt am Donnerstag, 19. Dezember, um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um eine Spende für die Restaurierung der Christian-Vater-Orgel gebeten.

Lesen Sie auch

Von Gabriele Gerner