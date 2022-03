Sehnde

Die Kooperative Gesamtschule (KGS) Sehnde stellt sich am Donnerstag, 24. März, den Schülerinnen und Schülern des vierten Jahrgangs und ihren Eltern vor. Wegen der steigenden Corona-Zahlen wird der Schnuppertag auch in diesem Jahr als Online-Angebot stattfinden.

Der Schnuppertag beginnt um 15 Uhr, das Ende ist für 18 Uhr geplant. Es wird eine bunte Mischung aus Online-Sprechstunden und digitalen Kennenlernangeboten geben. So sind zum Beispiel Live-Videokonferenzen geplant, in denen sich unter anderem die Schulleitung vorstellen wird und die Möglichkeit besteht, Fragen zu stellen. Die Termine der Videokonferenzen sind am 24. März auf der KGS-Homepage einsehbar.

Bläser- und Forscherklassen stellen sich vor

Darüber hinaus gibt es beim digitalen Schnuppernachmittag viele Informationen aus den Fachbereichen und verschiedene Imagefilme mit Eindrücken aus dem Unterricht. Es besteht zudem die Möglichkeit, sich über die Bläser- und Forscherklassen sowie das Thema Inklusion zu informieren. Die KGS bietet den Viertklässlern und ihren Eltern auch eine Übersicht über die Arbeitsgemeinschaften und Freizeitmöglichkeiten. Abgerundet wird das Angebot mit Informationen zur Anmeldung.

Die Zugänge zu den Online-Angeboten können am Schnuppertag auf der KGS- Homepage unter www.kgssehnde.de abgerufen werden.