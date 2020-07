Sehnde

Kein feierlicher Einmarsch, keine Livemusik, kein Händeschütteln, keine Umarmungen, keine Rosen und ganz ohne ihre Familien: Die sechs Haupt- und 96 Realschüler der Kooperativen Gesamtschule ( KGS) Sehnde haben am Donnerstag bei ihrer Verabschiedung wegen Corona auf vieles verzichten müssen. Stattdessen herrschten in der Mensa Maskenpflicht und strenge Abstandsregeln. Die Zeugnisse bekamen die Absolventen auch nicht wie sonst üblich von ihren Klassenlehrern überreicht, sondern mussten sie sich selbst vom Stapel nehmen.

Schulleiterin Sandra Heidrich und ihre Kollegen bemühten sich aber dennoch, den Schülern eine würdige Feierstunde zu bieten. In ihrer Rede betonte Heidrich die Besonderheit des Abschlussjahrgangs: Schon in ihrem zweiten Halbjahr an der KGS mussten die Schüler wieder zurück in die Grundschule – weil ihr Schultrakt gebrannt hatte, wurden sie für einige Monate in Räumen der Astrid-Lindgren-Grundschule und der Grundschule Breite Straße unterrichtet.

Ein wenig wie im Unterricht: Während der Zeugnisübergabe in der KGS-Mensa sitzen die Schüler mit Masken auf Abstand. Quelle: Katja Eggers

Heidrich : „Positiv nach vorn schauen!“

„Nun ist eure Schulzeit vorbei und wieder seid ihr ein besonderer Jahrgang – ihr seid der erste Jahrgang, der während einer Pandemie zur Schule ging, ihr wurdet online beschult und auch die heutige Verabschiedung ist ja leider eine Besonderheit“, erklärte Heidrich.

Die Rektorin betonte aber auch, dass gemeinsam jede Krise geschafft worden sei und Schule und Schüler daran gewachsen seien. „Jedes Mal hat sich auch etwas Positives entwickelt – aus dem Brand moderne Klassenräume, aus Corona ein sehr großer Entwicklungsschritt im digitalen Lernen“, berichtete Heidrich. Den Schülern gab sie unter anderem mit auf den Weg, auch weiterhin positiv nach vorn zu schauen.

Appell: Vertrauen Sie auf Ihre Fähigkeiten

Birgit Conrady, Sehnde Erste Stadträtin, motivierte die Schüler, künftig mutig zu sein, sich bietende Chancen zu ergreifen und auf die an der KGS erworbenen Fähigkeiten zu vertrauen.

Das sind die Absolventen:

Klasse 9KA: Fadia Kheder Matro, Ben Frenger, Marlon Schenkemeyer.

Klasse 9KD: Bashar Abdo.

Klasse 9KE: Laura Kirsch, Nathalie Kirch.

Klasse 9KF: Felicitas Nill.

Klasse 10KA: Finn Niclas Amelunxen, Leonie Chalina Belger, Tamara-Rabea Blumenstein, Marius Busenhagen, Jana Lisann Decoster, Maximilian André Dreyer, Marvin Eierhoff, Lennox Gökcen, Tom Grabowski, Timo Grosser, Merle Sophie Haarstrich, René Kreismer, Manuel Lempke, Kent Leukel, Fynn Vitus Nussbaum, Florentine Pätschke, Isabel Riske, Georg Sacher, Justin Niklas Scharrer, Julian Max Schulz, Eric Uzarewicz, Sebastian von Mach, Lilli Warm, Eric Weger.

Klasse 10KB: Millane Chantal Adam, Meryem Avanas, Julia Marie Blumhagen, Julian Alexander Duensing, Melina Fehlandt, Georgios Firinidis, Julian Gereke, Lucy Hofmann, Jiyan Ipek, Narin-Lara Kilinc, Alicja Klein, Chiara Hanna Kohlhase, Diana Lechner, Sarwar Mahmud, Stine Sophie Popp, Maja-Pauline Rapp, Anna Marlene Schmitz, Natalie Siafakas, Milana Strashnykh, Laura Berfin Süzük, Nansi Touzo, Milan Wakkas, Zilan Wakkas, Zouzan Wakkas.

Klasse 10KC: Adrian Baule, Chanel Rojin Birsen, Eduard Boger, Leon Brunotte, Hendrik Herbing, Fynn Kienzle, Naomi Komoni, Tom Kramer, Hendrik Kurth, Amy Lee, Malte Lewner, Jupp Walter Lies, Leon Manteufel, Jonas Ortelt, Vivien Prahl, Marco Jean Leon Perktold, Giovanni Petronelli, Dario Pietsch, Kilian Sean Regus, Zaide Madalina Saldiz, Adrian Schober, Jasmin Strutz, Denis Benjamin Tilgner, Shirin Yasit.

Klasse 10KD: Ahmad Wissam Alaoui, Timur Can Bayraktar, Leon Berisha, Mika Böger, Enya Bott, Kevin Dopatka, Evelyn Eimann, Timo Fischer, Bennet Hilker, Alina Holland, Mona Issa, Lukas Jacob, Rehana Jahangir, Laura Klenner, Mina Meyer, Katharina Sophia Mietz, Mette Rampenthal, Paula Reuters, Anna Schickedanz, Leon Schumann, Dennis Tomen, Jasmin Vorwerg, Dennis Wassermann, Niklas Wengrosch.

Von Katja Eggers