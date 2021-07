Sehnde

Wegen des andauernden Regens hat die Kooperative Gesamtschule in Sehnde (KGS) ihre Entlassungsfeier am Donnerstagnachmittag vom Pausenhof kurzerhand ins frisch renovierte Forum verlagert. Insgesamt 123 Absolventen des Haupt- und Realschulzweiges bekamen dort am Freitagnachmittag ihre Abschlusszeugnisse ausgehändigt. Angesichts der Pandemie veranstaltete die Schule zwei Festakte von jeweils 90 Minuten – und jeder Schüler durfte lediglich einen Familienangehörigen mitnehmen.

Im Forum der KGS sind nur die Hälfte der Stühle besetzt: Wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen nimmt nur der halbe Jahrgang und nur ein Familienangehöriger pro Absolvent an der Entlassungsfeier der Zehntklässler teil. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Rektorin spricht von zahlreichen Herausforderungen

Gesamtschulrektorin Sandra Heidrich und Realschulrektor Lars Witte blickten in ihrer gemeinsamen Abschiedsrede zunächst ganz an den Anfang zurück – mit neuen Fächern, neuen Freunden und neuen Lehrern. „Ihr habt euch besonders auf die neuen Herausforderungen gefreut“, erinnerte die Rektorin in ihrer Rede. Und Herausforderungen sind den Schülern in den sechs Jahren verschiedensten Formen an der KGS begegnet: Von 24-Stunden-Schwimmen über Schulfahrten, Exkursionen, Projektwochen bis hin zur Abschlussprüfung.

Die Gesamtschuldirektorin erwähnte auch die verschiedensten Bauvorhaben an der KGS, sprach von neuen Klassenräumen im sogenannten O-Trakt und dem Unterricht in mobilen Klassenraumeinheiten. Vom Schulcontainer bis hin zu Corona – „all diese Herausforderungen habt ihr gemeistert.“ Sehr prägend sei für diesen Abschlussjahrgang vor allem die seit anderthalb Jahren andauernde Pandemie gewesen.

Absolventen der Klassen Kd, Ke und Kf sowie die 9K zeigen sich nach der Entlassungsfeier im Foyer der KGS. Quelle: Schulfotograf KGS Sehnde

Corona-Regeln und Begriffe haben Schulalltag geprägt

Fortan hätten neue Regeln und Begriffe den Schulalltag geprägt, berichtete die Rektorin. Das Einbahnstraßensystem in der Schule, Abstand, Maskenpflicht, Hygieneregeln. „Ihr hattet es nicht leicht – aber ihr habt euer Bestes gegeben, euch nicht unterkriegen zu lassen, und ihr habt es geschafft“, sagte Heidrich. Auch Realschulrektor Lars Witte lobte die jungen Absolventen. Die Abschlussergebnisse zeugten von ihrem Durchhaltevermögen: Von den 123 Absolventen haben 63 den erweiterten Realschul-, 37 den Realschul- und acht den Hauptschulabschluss erreicht. „Keiner verlässt die KGS ohne Schulabschluss“, sagte Witte lobend.

Mia Kullick schafft als einzige aus ihrem Jahrgang einen Notendurchschnitt von 1,0. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Mia Kullick, die als einzige einen Notendurchschnitt von 1,0 in ihrem Jahrgang geschafft hatte, ist stolz auf ihren Abschluss. „Durch Corona ist der Unterricht eingeschränkt gewesen – und einfach anders“, sagte die 16-Jährige. Dennoch hätten sie und ihre Mitschüler sich ins Zeug gelegt, um gute Zensuren zu bekommen. Die junge Frau bedauert, dass keine Feier außerhalb der Schule steige, aber mittlerweile habe sie sich an die Beschränkungen gewöhnen können. Mitschüler Mike Walter blickt kritischer auf das vergangene Schuljahr zurück. Der Fernunterricht sei zunächst sehr ungewohnt und kompliziert gewesen. Vieles sei durch Corona chaotisch verlaufen. „Aber am Ende haben wir es bewältigen können“, sagte der 16-Jährige stolz.

