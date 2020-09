An der Kooperativen Gesamtschule (KGS) Sehnde gibt es einen erneuten Corona-Fall. Ein Schüler sei positiv auf das Virus getestet worden, hat die Stadt am Sonntag mitgeteilt. Jetzt müssen der gesamte Jahrgang Q1 (Qualifikationsphase vor dem Abitur) sowie die Lehrer in Quarantäne.