Wer kennt das nicht: Es ist Montagmorgen. Man steigt in das Fahrzeug und schaltet das Radio an. Spätestens nach drei Liedern brüllt der Radiomann aus den Boxen: „Ja, Freunde, Montag, das ist nicht unser Tag. Aber macht euch keine Sorgen. Nur noch fünf Tage, und dann ist wieder Wochenende.“ Da fragt sich Bernd Stelter in seinem Programm doch: „Hat er noch alle Tassen im Schrank?“ Und denkt sich: „Wenn der keine Lust hat, Radiomann zu sein, dann kann er ja Frisör werden, die haben montags frei.“

„Urgestein der Comedy“

Der Komödiant und Sänger Bernd Stelter stellt am Donnerstag, 12. Dezember, sein neues Programm „Hurra, ab Montag ist wieder Wochenende“ vor. Der als „Urgestein der Comedy“ bezeichnete Komiker steht dann ab 20 Uhr auf der Bühne des Gutshofs Rethmar und mosert über die Montage. Der 58-Jährige befasst sich auch mit den Dienstagen sowie den darauffolgenden Tagen, die mies und doof zu sein scheinen.

Stelter fragt sich zudem: „Warum soll man denn, bitte sehr, viereinhalb Tage pro Woche verschenken, damit endlich wieder Wochenende ist?“ Außerdem spricht er an, was die Menschen so am Wochenende machen. Geht es auf eine Party? Der Comedian streift auch das Thema Work-Life-Balance und stellt in seinem Programm fest: „Was für ein Wortungetüm. Und was für ein Blödsinn.“

„Jeden Tag genießen“

Der in Unna geborene Komiker gibt auch Tipps: „Wir müssen schon jeden Tag genießen.“ Und beantwortet Fragen, warum das die Dänen besser können als wir, und die Schweden und die Schweizer auch. Das müssen wir direkt ändern. Aber wie? Also, erst mal ist ab Montag Wochenende, und „wir fangen bei uns selber an“.

Alle Menschen sollen jetzt mal zufriedener sein. Wie lernen die Leute das? Wie lernt man Fahrradfahren? Man fährt einfach los. „Du musst dir dein Konfetti schon selbst ins Leben pusten.“ Und übrigens: Auch an Montagen steht Stelter auf der Bühne, obwohl er Wochenende hat.

Karten gibt es im Vorverkauf im Gutshof Rethmar, in den Vorverkaufsstellen von HAZ und NP an der Poststraße in Burgdorf und der Zuckerpassage in Lehrte sowie im Online-Ticketshop der HAZ.

