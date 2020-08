Das Straßenbahn-Museum in Sehnde-Wehmingen präsentiert am Sonntag, 23. August, erstmals eine Tram mit einem historischen Werbebanner. Die Kaffeerösterei Machwitz hat nicht nur eine historisches Banner, das bis in die Siebzigerjahre an Bahnen auf Hannovers Straßen zu sehen war, beigesteuert – es gibt auch eine neu kulinarische Attraktion.