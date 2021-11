Müllingen/Wirringen

Der Ortsrat der Sehnder Doppelortschaft Müllingen-Wirringen hat am Donnerstagabend den Sozialdemokraten Karl-Heinz Grun zum Ortsbürgermeister gewählt. Es ist die dritte Amtszeit des 71-Jährigen. Zu seinem Stellvertreter wurde – ebenfalls einstimmig – Jan Christoph Liehe gewählt.

Das Duo führt den Ortsrat bereits seit fünf Jahren gemeinsam. „Wir haben hier eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit“, sagte Grun. Neben ihm sitzen für die SPD noch Ralph Spannknebel, Frank Donatz und Julia Grun in dem kommunalpolitischen Gremium. Bei der CDU ist neben Jan Christoph Liehe noch Oke Fedders und Rüdiger Zirm vertreten.

Kommt ein kleines Baugebiet?

Karin Trapp (SPD), Anette Berndt (SPD) und Carola Giesecke (CDU) wurden am Donnerstagabend in der Sitzung verabschiedet. Für seine Verdienste in der Kommunalpolitik erhielt Ortsbürgermeister Grun die Bronze-Nadel des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes. Grun ist seit 15 Jahren im Ortsrat aktiv, 10 Jahre davon als Ortsbürgermeister, 5 Jahre war er zuvor Stellvertreter.

Der Ortsrat Müllingen-Wirringen hat in den nächsten 5 Jahren viel vor: So wünschen sich viele im Ort ein neues Baugebiet. Dazu gebe es immer wieder Anfragen beim Ortsrat, sagte Grun. „Daran werden wir jetzt verstärkt arbeiten.“ Es gehe dabei um ein kleineres Gebiet mit 5 bis 10 Bauplätzen, um die Eigenentwicklung der Doppelortschaft zu gewährleisten. „Es ist schade, dass junge Leute von hier wegziehen in andere Sehnder Orte wie Rethmar, wo gebaut wird“, sagte Grun.

Dabei sei die 770 Einwohner zählende Doppelortschaft attraktiv – es gebe einen guten Anschluss an den Öffentlichen Nahverkehr und einen Dorfladen, der gut genutzt werde, argumentierte Grun.

1000-Jahr-Feier im nächsten Jahr

Im nächsten Jahr steht jedoch erst einmal die 1000-Jahr-Feier des 330 Einwohner zählenden Ortes Wirringen an, der einst zu Hildesheim zählte. „Wirringen ist das älteste Dorf im ehemaligen Altkreis Hildesheim“, sagte Grun. Dazu seien im nächsten Jahr mehrere Aktionen geplant. So soll beim Festsonntag am 8. März ein Gedenkstein am Dorfmittelpunkt Am Thie eingeweiht werden. Für Februar ist ein ganzes Festwochenende geplant. Laut Grun haben die Planungen für die 1000-Jahr-Feier schon vor Wochen begonnen und sollen in den nächsten Monaten konkretisiert werden.

Von Patricia Oswald-Kipper