Sehnde

Kathrin Olthoff ist das neueste Gesicht im Team der AWO-Frauenberatung Burgdorf, Lehrte, Sehnde, Uetze. Die 44-Jährige hat im November die Nachfolge von Franziska Albers angetreten. Im Sehnder Rathaus können Frauen, die sich in belastenden Situationen befinden, mit ihr montags von 8.30 bis 12.30 Uhr sowie mittwochs von 8.30 bis 16.30 Uhr ins Gespräch kommen. Wer zu dieser Zeit nicht kann, örtlich aber flexibel ist, erreicht sie am Montagnachmittag bis 17 Uhr sowie donnerstags von 8 bis 16 Uhr in der Goethestraße 8 in Lehrte. Die einstündige Beratung ist kostenfrei und richtet sich an Frauen jeden Alters, ganz egal, welcher Herkunft und welchen Bekenntnisses.

Beratung ist kostenfrei und vertraulich

„Jede Frau ist Expertin ihres eigenen Lebens“, sagt Olthoff, die nach einem Studium der Sozialen Arbeit in Hannover schon im Celler Frauenhaus und bei der Interventions- und Koordinierungsstelle gegen Häusliche Gewalt (BISS) tätig war, also schon viel Erfahrung in der Beratung in Krisensituationen sammeln konnte. Ob eine Frau sich nun wegen Beziehungs- oder anderen Problemen in der Familie, wegen Trennung oder Scheidung, wirtschaftlicher oder finanzieller Schwierigkeiten oder gar Gewalterfahrungen an sie wende: Bei der Beratung erwarte sie jemand, der in einem geschützten Raum zuhöre und auf Wunsch auch mit Rat und Tat zur Seite stehe.

Franziska Albers (rechts) hat die Frauenberatung in Sehnde verlassen. Quelle: Katja Eggers (Archiv)

Beziehungsprobleme nehmen in Pandemie zu

Um die Hemmschwelle für einen Besuch im Rathaus zu senken, bietet Olthoff an, ihre Besucherinnen zum vorher vereinbarten Termin vor dem Gebäude abzuholen und dieses mit ihr gemeinsam durch den Nebeneingang zu betreten – das erspare das Vorbeigehen an den Rathausmitarbeitern. Bisher hat es die Beraterin in Sehnde viel mit Beziehungskonflikten zu tun gehabt. Grund dafür sei die Einschränkung der Mobilität infolge der Corona-Pandemie. „Dies hat dazu geführt, dass Paare sehr viel Zeit auf engstem Raum verbracht haben.“

Auch wenn Scheidungen und Trennungen immer noch die häufigsten Gründe dafür sind, dass Sehnder Frauen die AWO Beratungsstelle aufsuchen: Die Pandemie verschärft nicht nur Beziehungskonflikte, sondern auch das Problem der häuslichen Gewalt. „Leider ist die Pandemie eine zusätzliche Hürde, sich Hilfe zu holen“, sagt Olthoff. Dabei sei das Wissen, das die Beraterinnen etwa zu den Möglichkeiten des Gewaltschutzgesetzes vermittelten, für Frauen ein immens wichtiger Schatz. Wenn es um konkrete Fragen geht, bietet die AWO darüber hinaus auch eine Rechtsinformation durch eine Anwältin an. „Auch hierfür sind Voranmeldungen nötig“, erläutert die Beraterin. „Denn es ist gut, wenn wir die Fragen vor dem Gespräch schon einmal weitergeben können.“

Manchmal hilft schon ein Gespräch

Ob und was die Besucherin letztlich umsetze, liege immer zu hundert Prozent in ihrer eigenen Hand. „Manchmal hilft schon ein einziges Entlastungsgespräch“, weiß Olthoff. Es könne sehr hilfreich sein, seine Situation einfach einmal zu schildern, um die Gedanken zu sammeln und auf neue Ideen zu kommen. Doch auch das Vereinbaren von Folgeterminen ist problemlos möglich. Das Team sei unter der Telefonnummer (0 51 32) 82 34 34 erreichbar, und wenn alle Kolleginnen in Beratung seien, laufe ein Anrufbeantworter und es werde zurückgerufen.

Eine anonyme Beratung sei wegen der Pandemie aktuell allerdings nicht möglich. „Auch wir müssen die Daten aufnehmen, vernichten sie aber nach vier Wochen wieder“, betont Olthoff. Zudem würden Beratungen aktuell nach der 3G-Regel angeboten.

Im Rathaus sind aus Gründen der Anonymität verschiedene Beratungen in einem Raum untergebracht. Quelle: Oliver Kühn (Archiv)

Weitere Angebote für Frauen sind geplant

Wenn es hart auf hart komme, könne ein Frauenhaus übrigens durchaus eine gute Lösung sein. „Manche haben dabei die Vorstellung, es sei eine Art Gefängnis. Aber das stimmt nicht“, widerspricht Olthoff alten Vorurteilen. „Es sind einzelne Wohnungen oder zumindest Zimmer, und es gibt einen Spielplatz und einen Garten.“ Spannend findet sie einen Ansatz aus Frankreich, demzufolge Gewalttäter aus der gemeinsamen Wohnung in sogenannte „Männerhäuser“ eingewiesen werden können, um dort ein Anti-Aggressions-Programm durchzulaufen. Sie selbst hat auf der Agenda, eine Fachkräfteschulung zum Thema häusliche Gewalt für Erzieherinnen und Erzieher sowie Lehrerinnen und Lehrer anzubieten.

Und auch einen Selbstverteidigungskurs für Frauen will sie – wenn die Pandemie-Lage es erlaubt – gemeinsam mit der Gleichstellungsbeauftragten Jennifer Glandorf einladen. „Dieses Angebot gab es früher schon einmal und es wurde sehr gut angenommen, deswegen wollen wir es wieder aufleben lassen.“ Weiterhin soll es auch die Onlinevorträge in Kooperation mit dem Frauen- und Mädchen Gesundheits Zentrum Region Hannover (FMGZ) geben. Im März wird es das Thema Resilienz sein, die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Anmeldungen per E-Mail sind schon jetzt an frauenberatung@awo-hannover.de möglich.

Von Sandra Köhler