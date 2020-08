Rethmar

Ob Liedermacher oder Chanson – die Grenzen zwischen diesen beiden Genres sind in Deutschland eher fließend. Im Laufe der Jahrzehnte hat die Musik hierzulande viele große Namen hervorgebracht, die Lieder in deutscher Sprache aufgenommen haben – von Reinhard Mey und Konstantin Wecker bis hin zur Gegenwart mit Tim Bendzko oder Dota Kehr. In den Sechziger- und Siebzigerjahren, als deutschsprachige Musik oft abschätzig betrachtet wurde, sind Künstler groß geworden, die bis heute aktiv sind. Einer dieser großen Namen kommt zu Beginn des nächsten Jahres nach Rethmar. Im dortigen Theater im Kornspeicher auf dem Gutshof gastiert am Sonnabend, 27. Februar, mit Katja Ebstein eine der bekanntesten Sängerinnen Deutschlands.

Zweiter Platz beim Eurovision Song Contest

In den Siebzigerjahren gab es kaum eine Musiksendung im deutschen Fernsehen, in der Katja Ebstein nicht gesungen hätte. Hits wie „Wunder gibt es immer wieder“ (1970) oder „Theater“ (1980) sind bis heute bekannt. Mit Letzterem nahm die Sängerin mit der rauchigen Stimme und den langen roten Haaren sogar am Eurovision Song Contest teil und erreichte damit Platz 2. Später wurde es zwar ruhiger um die gebürtige Niederschlesierin und Wahlbayerin, aber sie ist immer aktiv geblieben, etwa als Musicaldarstellerin sowie als Theaterregisseurin und -schauspielerin.

Erfolg mit Tanzen und Hip Hop

In den Neunzigerjahren suchte sich Ebstein verstärkt literarische Quellen und vertonte Texte von Kurt Tucholsky über Loriot bis hin zu Annette von Droste-Hülshoff. Einer breiten Öffentlichkeit brachte sie sich 2007 in Erinnerung, als sie an der Seite des Profitänzers Oliver Seefeldt an der RTL-Show „Let’s Dance“ teilnahm und den zweiten Platz ergatterte. Im Jahr 2011 gab es eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Rapper JokA, mit dem zusammen sie eine Hip-Hop-Version von „Wunder gibt es immer wieder“ in den Charts platzierte.

Tour durch ein Künstlerleben

Mit 50 Jahren Bühnenerfahrung und einem dementsprechend umfangreichen Repertoire ist es für Katja Ebstein keine Kunst, ein abwechslungsreiches Abendprogramm zusammenzustellen. Für ihre Tour 2021 hat sie eben das getan und es sehr programmatisch „Gestern – Heute – Morgen“ genannt. Mit ihren Zuhörern will sie auf eine Reise durch ihr Leben gehen. Die großen Hits „Wunder gibt es immer wieder“ und „Theater“ haben in diesem Programm natürlich ihren Platz. Dazu kommen Songs aus ihrer Musicalkarriere und ihre persönlichen Lieblingslieder.

Das Konzert von Katja Ebstein findet am Sonnabend, 27. Februar 2021, im Theater im Kornspeicher auf dem Gutshof Rethmar, Gutsstraße 16, statt. Beginn ist um 20 Uhr. Karten sind beim Online-Kartendienst Eventim sowie in den Vorverkaufsstellen erhältlich.

Von Michael Schütz