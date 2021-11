Rethmar

Lange rote Haare und der unverwechselbare Pony: Ihre äußerlichen Attribute sind geblieben. Und so stand die Sängerin Katja Ebstein scheinbar alterslos auf der Bühne im Kornspeicher des Gutshofs Rethmar. Bekannt wurde sie in den Siebziger- und Achtzigerjahren vor allem mit ihren Erfolgen beim Grand Prix Eurovision. Die musikalische Ausdrucksweise der 76-Jährigen umfasst jedoch weitaus mehr. Chansons, Gospels, Jazz und Musicalmelodien, aber auch Berliner Gassenhauer und literarische Rezitationen sind Teil ihrer musikalischen Entwicklung geworden, die sie sehr persönlich, eigenwillig und voller Energie präsentierte.

Wunderbar begleitet wurde sie vom Pianisten Stefan Kling, ihre jahrelange Zusammenarbeit war spürbar. Besonderen Raum gab die Künstlerin den Werken des Dichters Heinrich Heine, die sie mit Leidenschaft rezitierte. „Sein Humor und seine Schreibkunst haben ihn am Leben gehalten“, sagte sie und gab Einblicke in die Lebensgeschichte des von Gicht geplagten Poeten, der sie beeindruckt habe. Ihrer markanten Stimme mit dem rauchigen Schmelz verlieh sie zusätzlichen Charme mit Ausflügen in die Welt der Berliner Gassenhauer.

Katja Ebstein begeisterte das Publikum im Gutshof Rethmar. Quelle: Susanne Hanke

Stimme von schnoddrig bis trotzig

Mit herrlich schnoddriger „Berliner Schnauze“ belebte sie das „Zille-Milieu“. Dagegen erhob sie auch kritisch, fast schon trotzig ihre Stimme gegen Ungerechtigkeit mit dem „Weberlied“ von Heine. Die Geschichte der schlesischen Weber, deren Arbeitsplätze im 19. Jahrhundert der fortschreitenden Industrialisierung zum Opfer fielen, lasse sich durchaus auf die heutige Zeit übertragen, erläuterte Epstein dem Publikum.

Für Gänsehautmomente war die 76-Jährige aber ebenso bereit. Mit ungebrochener Intensität in ihrer Stimme protestierte sie gegen die Unsinnigkeit des Krieges mit dem Friedenssong „Inch Allah“ von Salvatore Adamo, der damit auf den Sechstagekrieg zwischen Israel und Ägypten 1967 Bezug nahm. Aber auch das sehr emotionale „Wein’ nicht um mich, Argentinien“ aus dem Musical „Evita“ gehörte dazu.

Viel Beifall begleitete dieses sehr persönliche Konzert, und zum Abschluss rundete ihr Grand-Prix-Hit „Wunder gibt es immer wieder“ den Abend ab. Zum Mitsingen animieren musste sie dabei niemanden – die meisten der rund 200 Besucher kannten den Text auswendig.

Von Susanne Hanke