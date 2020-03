Die Corona-Krise trifft auch die Kirchen hart: Die Kirchengemeinde in Sehnde-Ilten hat am Mittwoch angekündigt, dass die Konfirmationen vom 26. April auf den 27. September verschoben werden. Die Barockkirche und die Kapellen in Höver und Bilm bleiben geschlossen – dafür werden dort ab Freitag täglich um 18 Uhr die Glocken geläutet.