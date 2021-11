Sehnde

Wegen der steigenden Corona-Zahlen und den sich abzeichnenden immer stärkeren Einschränkungen für Ungeimpfte gibt es mittlerweile riesigen Zulauf auf Impfstationen und Hausärzte – die den Ansturm derzeit aber gar nicht mehr bewältigen können. Auch in Sehnde ist die Situation teils dramatisch. Gemeinsam mit den Sehnder Hausarztpraxen hat die Stadt deshalb ein eigenes Impfangebot für Sonnabend, 11. Dezember, organisiert – doch das Angebot mit 100 Impfungen war innerhalb weniger Stunden ausgebucht. „Die Flut der telefonischen Anfragen hält ungemindert an, und die Menschen sind teilweise regelrecht verzweifelt,“ schildert Bürgermeister Olaf Kruse. Die Stadt hat sich deshalb bei der Region Hannover um die Einrichtung einer eigenen Impfstation beworben.

Kritik aus Bevölkerung

Der Bedarf an Impfangeboten sei groß, deshalb befinde sich die Stadt im Austausch mit den Sehnder Medizinerinnen und Medizinern, um zeitnah weitere, eigene Angebote zu organisieren. Denn die Eröffnung der Impfzentren in den Nachbarstädten sorge in der Bevölkerung für viel Kritik und Unverständnis, resümiert Kruse. Über die Einrichtung und den Betrieb der Impfstationen entscheide aber nicht die einzelne Kommune, sondern die Region Hannover, die auch das gesamte Regionsgebiet betrachten müsse.

Für Sehnde liege die Bewerbung für eine Impfstation mit entsprechenden Räumlichkeiten, Logistik und Unterstützung bereits vor. „Wir haben uns mehr als einmal und mit Nachdruck als Standort für eine Impfstation angeboten und erfüllen alle Voraussetzungen“, betont der Bürgermeister. Allerdings sehe er auch das Problem der fehlenden Personalkapazitäten im medizinischen Bereich. Weil der Stadt dabei die Hände gebunden seien, freue er sich umso mehr über das Unterstützungsangebot aus der Sehnder Ärzteschaft für eigene, kleine und lokale Lösungen.

Im Dezember geht nun der „1. Sehnder Corona-Impftag“ im Ratssaal über die Bühne, wie es eine hausärztliche Praxisgemeinschaft auf ihrer Homepage beschreibt. Dabei wird vermutlich das Mittel von Moderna vergeben. Sobald weitere Impfangebote gemacht werden können, will die Verwaltung diese umgehend veröffentlichen und bekanntgeben. Deshalb lohnt sich ein regelmäßiger Blick auf die städtische Internetseite sehnde.de.

Impfbus war ein Vorläufer

Seit Schließung der zentralen Impfzentren im September und dem Wechsel hin zu niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten setzen Region und Landeshauptstadt Hannover vor allem auf dezentrale Angebote – etwa mit Impfbussen, die die Kommunen direkt anfahren. In Sehnde machte solch ein Impfbus am 1. und 3. September Station. Im Großraumrettungswagen der Feuerwehr Hannover auf dem Sehnder Marktplatz im Schatten des Rathauses hatten sich am ersten Tag 66 Menschen das Vakzin von Johnson & Johnson spritzen lassen. Sogar aus Hannover, Lehrte und Celle waren Menschen gekommen.

Schon damals waren für viele einfach pragmatische Gründe ausschlaggebend für eine Impfung gewesen. Sie habe sich impfen lassen, weil der Frisörbesuch mit Einführung der selbst zu zahlenden Corona-Tests sonst zu teuer würde, sagte eine 72-Jährige aus Ilten. Auch ein 37-Jähriger aus Sehnde hatte angegeben, dass man „sonst nirgends mehr rein“ komme.

Von Oliver Kühn