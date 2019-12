Sehnde

Immer mehr Städte wie etwa die Landeshauptstadt Hannover verhängen zu Silvester Feuerwerkverbotszonen und verbieten dort Raketen und Böller. Die Stadt Sehnde gehört nicht dazu – sie weist aber ausdrücklich darauf hin, dass das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen nach der Sprengstoffverordnung in vielen Bereichen verboten ist: etwa in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden sowie Anlagen wie Reet- und Fachwerkhäusern. Geknallt werden darf vom Jahreswechsel bis Mitternacht an Neujahr.

Wer knallt, der haftet auch

Besondere Rücksichtnahme sei in der Nähe von Gewerbegebieten, in denen gefährliche Stoffe lagern können, sowie in Gemeinschaftsunterkünften, Tankstellen und Tierheimen geboten. Die Verwendung von Himmelslaternen ist in Niedersachsen aus Brandschutzgründen generell nicht erlaubt. „Die Haftung für entstandene Schäden übernimmt der, der knallt“, heißt es aus dem Rathaus. Nach dem Sprengstoffgesetz könne der Gebrauch illegaler Feuerwerkskörper mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe geahndet werden.

Grundsätzlich appelliert die Stadt sogar, aus Umwelt- und Gesundheitsgründen lieber weniger Feuerwerk abzubrennen. „Die Feinstaubbelastung steigt zu Silvester und Neujahr mächtig an, an Neujahr ist laut dem Bundesumweltamt die Feinstaubkonzentration vielerorts so hoch wie sonst im ganzen Jahr nicht“, heißt es auf der städtischen Internetseite. Um Feuerwerk hat es in Sehnde vor zwei Jahren eine heiße Diskussion gegeben. Damals hatte Wilfried Brauns von den Grünen, der auch Mitglied im Naturschutzbund ist, von großen Belastungen durch Feuerwerk auch abseits von Silvester für brütende Schleiereulen in Bilm berichtet. Die Gruppe SPD/Grüne hatte sich daraufhin sogar grundsätzlich gegen das Abbrennen von Feuerwerken außerhalb von Silvester und Neujahr ausgesprochen.

Müll wieder mitnehmen

Ebenso müsse jeder hinterher seinen Unrat wieder mitnehmen und dürfe ihn nicht einfach auf der Straße liegen lassen, bittet die Stadt – die Wirklichkeit sieht mit Restmüll an jeder Straßenecke allerdings oft anders aus. Weiterhin rät die Sehnder Verwaltung, Möbel, Hausrat und andere brennbare Gegenstände von Balkonen und Terrassen zu entfernen. Zudem sollten Feuerwerkskörper niemals von Balkonen oder aus Wohnungsfenstern heraus gezündet werden. Besonders gefährlich ist das bei Jugendlichen beliebte Zünden von Raketen aus der Hand heraus – dafür sollten, um Verbrennungen zu vermeiden, immer Flaschen verwendet werden. Und Blindgänger sollten niemals erneut angezündet werden.

