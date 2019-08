Nach der Theorie kam die Praxis: Nachdem die Kinder im Ratssaal ihren Traumspielplatz skizziert hatten, schauten sie sich mit Sabine Zilkenath vom Fachdienst Stadtentwicklung, Straßen und Grünflächen den Spielplatz am Käthe-Kollwitz-Weg an. Die Expertin interessierte, wie die Kinder die Anlage bewerteten.

„Die Ergebnisse fielen relativ einhelllig aus“, berichtete Zilkenath. In Fragebögen hatten die meisten der 15 Kinder etwa angegeben, dass ihnen auf der Anlage am Käthe-Kollwitz-Weg die Schaukeln am besten gefallen und die Federwippen am wenigsten. Die Schaukel wurde zudem am häufigsten genannt auf die Frage, auf welchen Spielgeräten die Kinder auf Sehndes Spielplätzen am liebsten spielen. Die Antwort ist für Zilkenath jedoch keine Überraschung: „Die Schaukel ist ein Klassiker und gehört auf jeden Spielplatz, das war früher so und ist es heute auch noch.“

Auch dass die große Mehrheit der befragten Kinder in Sehnde am liebsten auf dem Spielplatz an der Friedrich-Ebert-Straße spielt, verwunderte sie nicht: „Das ist einfach eine sehr schön und abwechslungsreich gestaltete Anlage.“