Rethmar

Mehr als 40 Kinder haben bei einer Ferienpassaktion eine Naturrallye durch das Waldstück am Vorwerk Neuloh in Rethmar unternommen. Unter der Obhut von Ulf Schärling, dem Obmann für Öffentlichkeitsarbeit der Jäger und Jagdhornbläser aus dem Hegering Das Große Freie, erkundeten sie dabei Flora und Fauna. An sechs Stationen gab es dabei allerlei zu entdecken. Am Infomobil der Jägerschaft Burgdorf lernten die Mädchen und Jungen viele heimische Tiere kennen und erlebten große und kleine Jagdhunde bei der Ausbildung.

Der Nachwuchs erfährt etwas über Pflanzen. Quelle: privat

Sie betasteten Gegenstände in einer Fühlkiste, errieten Getreide, Nüsse, Bäume sowie Gräser und versuchten, einem Jagdhorn Töne zu entlocken. Von einem Hochsitz aus sahen die Kinder Tiere, die im Wald versteckt waren. Dabei entdeckten sie alle mit großem Erstaunen ein Fabelwesen, welches sie sonst nur aus Büchern kannten: ein rosa Einhorn. Zum Bedauern der Kinder stellte sich jedoch heraus, dass es nur ein Stofftier war.

Von Katja Eggers