Evern/Klein Lobke/Ilten

Gute Nachrichten für die Kinder im Sehnder Stadtgebiet: Gleich drei Spielplätze hat die Stadt umgestaltet und mit neuen Spielgeräten ausgestattet. Nachgerüstet wurden der Spielplatz an der Straße am Sportplatz in Evern, der Platz an der Wieckäckernstraße in Klein Lobke und der Kinderspielplatz an der Schmiedewiese in Ilten. Insgesamt 28.200 Euro wurden für die drei neuen Geräte, deren Montage und den Fallschutz darunter ausgegeben.

Aufgebaut wurde zum Beispiel auf dem Spielplatz an der Straße am Sportplatz in Evern eine neue Nestschaukel, auf der Kinder auch liegend schaukeln können. Außerdem erhielt der Spielplatz an der Wieckäckernstraße in Klein Lobke ein kleines Karussell. Dort war die Balkenwippe mit den Jahren alt und morsch geworden, sodass ein Ersatz gefunden werden musste.

Spielgerätekombination in Ilten wird nächste Woche freigegeben

Auf dem Spielplatz an der Schmiedewiese in Ilten steht für die Kinder nun eine neue Spielgerätekombination mit Rutsche zur Verfügung. Diese darf zurzeit jedoch noch nicht betreten werden, da zuerst deren Sicherheit überprüft werden muss. In der nächsten Woche sei das Spielgerät aber zum Klettern und Toben freigegeben, versichert Sabine Zilkenath von der Stadtverwaltung. Das Besondere an dem Spielgerät ist die Rutsche, die noch vom Spielplatz Kleewiese stammt. Dieser wurde 2015 im Spielplatzkonzept vom Ortsrat als nicht mehr notwendig angesehen und aufgegeben. Zumindest die noch intakte Rutsche wollte der Rat aber retten und auf den neuen Platz an der Schmiedewiese umsiedeln. In Verbindung mit der neu errichteten Spielgerätekombination können die Kinder die Rutsche jetzt weiter nutzen.

Von Laura Beigel