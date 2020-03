Sehnde

Kinder können nicht in die Schule, Kitas sind geschlossen und Senioren dürfen im Heim keinen Besuch bekommen: Die Corona-Krise schränkt das Leben derzeit drastisch ein. Die AWO Residenz Sehnde macht aus der Not jetzt eine Tugend und ruft zu einer besonderen Aktion auf.

Sehnder Kinder sollen bunte Osterbilder für die Senioren im Altenheim an der Achardstraße malen. „Vielen Kindern ist derzeit vielleicht zu Hause langweilig und auch unsere Bewohner würden sich über Abwechslung freuen“, sagt Einrichtungsleiterin Maren Reisener.

Gemalte Eier, gebastelte Häschen und aufmunternde Botschaften

Ihren Aufruf hat die Stadt Sehnde bereits auf ihrer Homepage veröffentlicht. Viele Kinder sind daraufhin kreativ geworden. Sie haben bunte Ostereier gemalt, lustige Häschen gebastelt und Briefchen an die Bewohner geschrieben. Rund 30 Arbeiten sind in der Residenz bereits eingegangen.

„Da sind so allerliebste Sachen darunter – uns geht hier gerade das Herz über“, sagt Reisener sichtlich gerührt. Sogar ein Mobilè mit kleinen Zettelchen und Botschaften wie „Kopf hoch“, „Seid stark“ und „Lachen Sie“ wurde abgegeben. Einige Enkelkinder hätten ihre Arbeiten auch direkt für die eigene Oma oder den eigenen Opa im Heim gebastelt.

In der Osterwoche werden die Werke auf den Fluren ausgestellt

Reisener freut sich zudem dass sich nicht nur die ganz Kleinen, sondern auch ältere Kinder an der Aktion beteiligt haben. Die Arbeiten werden derzeit gesammelt. In der Osterwoche sollen sie in einer großen Sonderausstellung in den Wohnbereichen auf den Fluren aufgehängt werden. Die Senioren können sich dann jeden Tag an den Arbeiten erfreuen. „Immer wenn sie die Werke anschauen, spüren sie, dass jemand an sie denkt“, sagt Reisener.

Wer an der Osteraktion teilnehmen möchte, kann die Bilder per Post an die AWO Residenz Sehnde, Achardstraße 1, 31319 Sehnde, schicken oder sie am Haus in den Briefkasten stecken. Kinder sollten auf die Arbeiten unbedingt ihren Namen und ihre Adresse schreiben. Die AWO Residenz möchte sich ein besonderes Dankeschön für die Kinder ausdenken.

Von Katja Eggers