Sehnde

Tanzen gegen Gewalt: Rund 120 Kinder und Jugendliche haben am Freitagnachmittag eine Tanzdemo auf dem Platz vor dem Rathaus veranstaltet. Zum ersten Mal hat sich Sehnde damit an der weltweit am 14. Februar laufenden Aktion One Billion Rising (zu deutsch: Eine Milliarde steht auf) beteiligt. Dazu aufgerufen hatte der Arbeitskreis häusliche Gewalt im Sehnder Präventionsrat.

Die namensgebende Milliarde beziehe sich auf eine Statistik der Vereinten Nationen, nach der weltweit jede dritte Frau Opfer von häuslicher Gewalt werde, erklärte die städtische Gleichstellungsbeauftragte Jennifer Glandorf, die auch Mitglied des Arbeitskreises ist. Seit 2013 gibt es diese Aktion, bei der Tanzgruppen weltweit zum Lied „Break the Chain“ (Brecht die Kette) der amerikanischen Liedermacherin Tena Clark gegen häusliche Gewalt protestieren. „Bisher gab es das nur in Hannover“, sagte Glandorf. „Wir haben uns gedacht: Warum nicht auch in Sehnde?“ Auf tänzerische Weise werde so Solidarität mit den Opfern ausgedrückt.

Viele Eltern und Verwandte schauen den Tänzerinnen zu. Quelle: Michael Schütz

Die Eltern dürfen mittanzen

Die Sehnder Tanzschule Wir tanzen war schnell mit ins Boot geholt worden und studierte die Choreografie unter der Leitung von Julia Schmidt innerhalb von vier Wochen ein. „Das ist ein buntes Statement“, befand die Schulleiterin. Am Ende durften spontan auch Eltern mitmachen.

Nach dem Tanz werden die Kinder von Bürgermeister Olaf Kruse und Jennifer Glandorf vom Präventionsrat mit Süßigkeiten belohnt. Quelle: Michael Schütz

In Deutschland werden jährlich 7300 Fälle sexueller Nötigung und Vergewaltigung angezeigt. In Sehnde gebe es dieses Problem auch, erklärte Glandorf. Rund 30-mal musste die Polizei im Jahr 2018 zu Familien ausrücken, um einen handfesten Streit zu schlichten – das betraf nur körperliche Gewalt. „Und die Dunkelziffer ist sehr viel höher.“ Die Gewalt müsse auch nicht ausschließlich sexueller Natur sein, sagte Glandorf. „Isolation oder die Verweigerung des Zugriffs auf das eigene Konto sind Beispiele für psychische Gewalt.“

Rechne man die Dunkelziffer aller Fälle zusammen, seien es in Sehnde einige Hundert von Gewalt betroffene Frauen und Männer, hatte Glandorf bei der Ausstellungseröffnung zum 40-jährigen Bestehen der internationalen Frauenrechtskonvention im November gesagt.

Frauenberatungsstelle im Bürgerbüro

Darum gibt es in Sehnde seit Kurzem auch eine Sprechstunde der Frauenberatungsstelle Burgdorf, Lehrte, Sehnde, Uetze im Bürgerbüro, die montags von 8.30 bis 12.30 Uhr und mittwochs von 8.30 Uhr bis 16 Uhr geöffnet ist. Termine können unter der Telefonnummer (0 51 32) 82 34 34 vereinbart werden. Das Frauenhaus Hannover ist 24 Stunden unter Telefon (05 11) 22 11 02 erreichbar. Außerdem wies Glandorf darauf hin, dass Betroffene körperliche Beweise häuslicher Gewalt in der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) sichern lassen können – auch wenn sie noch keine Anzeige stellen möchten.

Von Michael Schütz