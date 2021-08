Höver

Die CDU-Ortsratsfraktion aus Höver und die Sehnder Spedition Digo-Trans veranstalten eine Verkehrssicherheitsaktion zum Thema toter Winkel. Die Aktion am Sonnabend, 14. August, von 10 bis 13 Uhr auf dem Schützenplatz ist für alle offen und wird vom Polizeikommissariat Lehrte, der Berufsgenossenschaft Hamburg und dem Arbeitsmedizinischen und Sicherheitstechnischen Dienst für das Verkehrsgewerbe (ASD) unterstützt.

Die Firma stellt dort zwei große Sattelzüge auf, um zu zeigen, wie die Verkehrswelt aus Sicht eines Brummi-Fahrers aussieht. Fraktionssprecherin Elisabeth Schärling findet es wichtig, dass gerade Kinder und deren Eltern nachvollziehen können, was ein Lastwagenfahrer sehen kann und was sich im sogenannten toten Winkel befindet. „Höver hat mit seiner hohen Gewerbedichte auch einen starken Lkw-Verkehr, der immer noch durch die Ortsdurchfahrten rollt“, verdeutlicht Schärling. Neu hinzugekommen ist auch die Amazon-Flotte, die von seinem Verteilzentrum in Höver aus Waren ausliefert. Dazu gab es schon viele Beschwerden von Anwohnern.

Der Verkehr müsse eigentlich über die B65 geleitet werden, fordert Schärling. Von der Bundesstraße aus könne man das Gewerbegebiet im Westen, den Blumengroßmarkt im Osten und die anliegenden Ortschaften wie Ilten, Bilm und Ahlten gut erreichen.

Einmal in der Fahrerkabine sitzens

Nun können Kinder aus der Kita und der Grundschule in Höver sich einmal selbst in eine Fahrerkabine setzen und erleben, wie die Welt von dort oben aussieht. Denn besonders beim Abbiegen übersehen Fahrer immer wieder Radfahrer mit teils tödlichen Folgen, wie etwa im Januar 2019 in Lehrte, wo ein elfjähriges Mädchen an einer Ampel von einem Müllwagen erfasst und getötet wurde.

Laut der Unfallforschung der Versicherer (UdV) ließen sich allein mit einem Abbiegeassistenten rund 60 Prozent aller Lkw-Abbiegeunfälle vermeiden, ergänzt Wolfgang Großmann, CDU-Ortsratsmitglied und Mitarbeiter bei Digo-Trans. Die Fahrzeuge seiner Firma seien bereits mit Assistenzsystemen ausgerüstet. Um den Unterschied zu einem Lastwagen ohne diese technische Hilfe zu demonstrieren, bringt die Firma auch ein ausgemustertes Fahrzeug mit. Ganz besonders können sich die Kinder auf die Aktion freuen: Sie bekommen nach der Aktion ein Eis spendiert.

Von Oliver Kühn