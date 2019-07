Wehmingen

Hunderte Eltern und Kindern sind am Sonntag zum Kindertag des Hannoverschen Straßenbahnmuseums nach Wehmingen gekommen. Eine junge Besucherin sorgte auch dafür, dass die Sonne schien: Die sechsjährige Sofia nahm einen Pinsel in die Hand und malte auf einen Bus eine gelbe Sonne. Dabei handelte die junge Bolzumerin keineswegs illegal, denn Holger Jäckel von der Busgruppe des Museums hatte für das Kinderfest einen alten Mercedes-Benz-Gelenkbus ausgesucht, den die Kinder bemalen durften. „Der Bus kommt sowieso in den Schrott, da ist es nicht schade drum“, sagte Jäckel.

Großen Zulauf hatte auch die Gartenbahn, auf der unter anderem Stephan Schulrath Dienst tat. „Ich fahre im richtigen Leben Güterzüge“, sagte er. Da ist das Kutschieren der Gäste auf der Spurweite 127 Millimeter kein Problem für ihn.

Stephan Schulrath kutschiert mit der Gartenbahn kleine Gäste übers Gelände. Quelle: Michael Schütz

Obwohl sich die Sonne am Himmel rar machte, kam im Museum so etwas wie Biergartenatmosphäre auf. Im Sandkasten und auf der Hüpfburg konnten sich die Kinder austoben und die Musik dazu lieferte das Duo Young and Old aus Hannover.

Biergartenatmosphäre mit Sandkasten: Der Kindertag im Straßenbahnmuseum. Quelle: Michael Schütz

Von Michael Schütz