Ilten

Die Kinderfeuerwehr Ilten hat eine coronakonforme Fahrradrallye auf die Beine gestellt, um der Pandemie zu trotzen und mal wieder rauszukommen. Das Betreuerteam arbeitete für Kinder und Familien eine spannende Rundstrecke mit diversen Stationen aus, an denen Aufgaben gemeistert werden mussten. An 27 Hydranten, quer im Dorf verteilt, galt es, Buchstaben zu entdecken, die in der richtigen Reihenfolge zusammengesetzt den Namen eines Utensils ergaben, welches bei keiner Feuerwehr fehlen darf. Zusätzlich gab es an drei Stationen Kleinigkeiten zum Schnökern.

Auch die Eltern konnten bei der Fahrradrallye noch etwas lernen. „Ihnen war vorher gar nicht klar, über wie viele Hydranten man täglich unbewusst fährt oder geht“, berichtet Ulrike Ude, stellvertretende Kinderfeuerwehrwartin in Ilten. „Und die Kinder konnten ihren Eltern anhand der dazugehörigen Schilder die genaue Position der einzelnen Hydranten erklären.“

Angebot wird rege genutzt

Das coronakonforme Angebot wurde gut genutzt. Den ganzen Tag über waren Radfahrer in kleinen Familiengruppen und teils auch mit eigener Verpflegung in Ilten unterwegs. Auch Mitglieder der örtlichen Jugendfeuerwehr, aktive Helfer und andere Bürger machten sich auf die Suche und nahmen an der Rallye teil.

Ziel der Fahrradrallye war es, den Kindern auch in der Corona-Zeit eine gemeinsame Aktion zu bieten und somit den Kontakt mit dem Nachwuchs weiterhin aufrechtzuerhalten. Um das Gemeinschaftsgefühl zu stärken, hatte es zuvor auch schon Malaktionen, Weihnachtsgeschenke und eine Osterrallye mit Keksen gegeben. Darüber hinaus wurden untereinander Briefe geschrieben. Ihren Übungsdienst musste die Kinderfeuerwehr Ilten pandemiebedingt dagegen in Form von Onlinediensten abhalten.

Von Katja Eggers