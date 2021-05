Sehnde

Über Monate gab es in denSehnder Krippen und Kindergärten nur eine Notbetreuung für wenige Jungen und Mädchen. Die meisten mussten den gesamten Tag zu Hause verbringen. Damit ihnen dort nicht langweilig wurde, hatte der Förderverein der Krippe Bonhoeffer Arche jetzt Pakete für die zwölf Steppkes gepackt, die zu der Krippe gehören. Sie wurden aber nicht per Post verschickt, sondern vom Vorstand in das Haus am Papenholz gebracht.

Selbst tragen konnten die Beschenkten die Pakete nicht: Sie sind ziemlich groß und enthalten unter anderem Spielzeug für drinnen und draußen, Bücher und Malstifte. Prunkstück ist eine Kugelbahn mit dem schönen Namen Kullerbü. Das Spielmaterial soll vor allem den Jüngsten helfen, die noch Schwierigkeiten haben, sich selbst zu beschäftigen.

Eltern an Belastungsgrenze

Auch an die Eltern ist gedacht. Für sie liegen Spiel- und Rezeptideen in den Paketen sowie Informationen, wie sie in der für sie besonders belastenden Situation mit Beruf und Kinderbetreuung Stress vermeiden oder zumindest verringern können. „Viele Eltern sind mittlerweile an die Grenze ihrer Betreuungsmöglichkeiten gekommen“, sagt Alryn Zarske, Vorsitzende des Fördervereins. Aber auch psychische und emotionale Grenzen seien erreicht, „da der Spagat zwischen Kleinkindbetreuung, Homeoffice und gegebenenfalls noch Homeschooling über so einen langen Zeitraum kaum noch zu bewältigen ist“.

Die Fördervereinsvorsitzende Alryn Zarske (Zweite von rechts) überreicht eine Kiste an Mutter Daniela Janizki. Quelle: Privat

Unterstützung für die Aktion hat der Verein von der Kirchengemeinde, von Krankenkassen und vor allem von der Volksbank in Form einer 500-Euro-Spende bekommen. „Ohne das hätten wir das nicht geschafft“, sagt Schatzmeisterin Sandra Lohmann. Der Vorstand hofft nun, dass das Beispiel Schule macht und auch andere Einrichtungen ähnliche Aktionen starten.

Von Thomas Böger