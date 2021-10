Wehmingen

Das Hannoversche Straßenbahn-Museum auf Hohenfels öffnet am Reformationstag, Sonntag, 31. Oktober, zum letzten Mal in diesem Jahr seine Pforten. Dabei lautet das Motto „Kindertag im Lichterglanz“. Die historischen Gebäude sollen mit farbigen Lichtinstallationen angestrahlt werden. Die gute Nachricht für Familien: Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 15. Lebensjahr haben an diesem Tag freien Eintritt. Damit wird die wegen Corona abgesagte Veranstaltung aus dem Frühsommer nachgeholt, weshalb die Öffnungszeit bis 20 Uhr verlängert wurde. Beginn der Veranstaltung ist um 11 Uhr in der Straße Am Straßenbahnmuseum 2.

Karussell und Kinderbahn kostenlos

Für das Straßenbahn-Museum geht damit die zweite Pandemie-Saison mit eingeschränkter Nutzung des Geländes zu Ende. So bleiben etwa das Kino und die HO-Modellbahnanlage aufgrund der Abstandsregeln noch geschlossen, während der Fahrsimulator in Betrieb ist. Außerdem wird ein Kinderkarussell aufgebaut, das wie auch die museumseigene Kinderbahn den ganzen Tag kostenlos genutzt werden kann. Bis 17 Uhr wird auch die Großmodell-Anlage 1:22,5 (Lehmann-Groß-Bahn oder auch Lehmann-Garten-Bahn genannt) für alle Besucherinnen und Besucher zugänglich sein. Und für künstlerisch Kreative steht ein alter Omnibus bereit, um mit Fingerfarben bemalt zu werden.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Beim Kaffeegarten unterhält ab 13 Uhr das Duo Young & Old die Besucher mit melodischer Livemusik, und das Team vom Café Hohenfels hält ein erweitertes Angebot von Speisen und Getränken bereit. Gegen 18 Uhr startet schließlich der Laternenumzug mit Musik. Dabei geht es mit der Straßenbahn zum südlichen Teil des Museums und von dort aus zu Fuß auf den von Fackeln beleuchteten Wegen zum Ausgangspunkt zurück.

Lesen Sie auch Mehr Barrierefreiheit: Straßenbahn-Museum hat jetzt Tram mit ebenerdigem Einstieg

Im Wald wird es gruselig

Mit Unterstützung des Technikmuseums Kassel und der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) wurde eine Beleuchtungsanlage installiert, die bei einsetzender Dunkelheit einige Fassaden der historischen Kaligebäude mit wechselndem farbigen Licht erstrahlen lässt. Und weil am Reformationstag ja auch Halloween gefeiert wird, wird es an der Fahrstrecke im Wald gruselig. Dafür wird eine Installation mit Gänsehautfaktor aufgebaut, die schon bei der Premiere im vergangenen Jahr bei so manchen Besuchern für einen wohligen Schauer gesorgt hat.

Darüber hinaus wird ein großer Teil des in Deutschland einzigartigen Wagenparks noch einmal im verdichteten Betrieb auf den Rundkurs geschickt. „Bei einer Fahrt mit der historischen Bahn im Dunkeln übt das einen ganz eigenen Reiz aus“, sagt Museumssprecher Bodo Krüger.

Der Eintritt kostet für Erwachsene 7,50 Euro, Kinder zahlen 4 und Familien 20 Euro. Der ermäßigte Eintritt beträgt 6,50 Euro. Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 15. Lebensjahr haben freien Eintritt. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Das Museumsgelände kann auch mit einem Oldtimerbus erreicht werden, nähere Informationen dazu gibt es im Internet auf tram-museum.de.

Von Oliver Kühn