Höver

Der Kiosk an der Hannoverschen Straße bleibt den Höveranern auch weiterhin erhalten. Eigentlich hätte der Mietvertrag Ende 2020 auslaufen sollen, Pächter Peter Zander hätte sich damit in den Ruhestand verabschiedet. Nun macht der 60-Jährige doch noch weiter, weil der Mietvertrag nicht gekündigt wurde und sich somit automatisch um ein Jahr verlängert.

„Ich werde aber auf jeden Fall in diesem Jahr in Rente gehen“, betont Zander, der schwer krank ist. Auch seine langjährige Mitarbeiterin Roswitha Rose (76) will aufhören. Wie es dann mit dem Kiosk weitergeht, ist ungewiss. Ein Nachfolger ist bisher nicht im Gespräch.

Zanders Kiosk ist derzeit wieder die einzige Einkaufsmöglichkeit in Höver. Der mobile Bäcker, der rund ein halbes Jahr die Orte Höver, Bilm und Wassel anfuhr, kommt seit dem Jahreswechsel nicht mehr. Der hannoverschen Landbäckerei fehlt der Verkaufswagen. Die Bäckerei sollte das bisher gemietete Fahrzeug kaufen, das lehnte der Betrieb aus Kostengründen jedoch ab.

Kartoffeln sind stets vorrätig

Backwaren können die Hannoveraner auch bei Zander bekommen. Schon seit Jahren verkauft er in seinem Kiosk Kuchen, Brot und Brötchen von Bäcker Klöpper. Bei Fleisch- und Wurstwaren kooperiert der Kioskbesitzer mit der Fleischerei Schlüter aus Aligse. Kunden können vorbestellen und holen sich dann ein fertig gepacktes Paket mit ihren gewünschten Produkten im Kiosk ab.

Vorrätig hat Zander derweil Kartoffeln von Bauer Buchholz aus Röddensen. Darüber hinaus gibt es in dem kleinen Laden an der Bushaltestelle Zeitungen, Tabakwaren, frisch gebrühten Kaffee, Üstra-Fahrkarten und Briefmarken. Der Kiosk ist zudem Lotto-Annahmestelle.

Dauerparker belegen Plätze vor dem Kiosk Zu den Kunden von Kiosbetreiber Peter Zander gehören viele Autofahrer, die auf der Durchreise sind. Die Zahl ist im Laufe der Jahre jedoch zurückgegangen. Schuld ist laut Zander die aktuelle Parksituation an der Hannoverschen Straße. „Als die Straße noch breiter war, konnten hier mehr Kunden an der Straße parken“, sagt Zander. Mittlerweile gebe es auf dem Kiosk-Grundstück zwar zwei Parkplätze, an der Straße jedoch lediglich zwei Parkbuchten. „Aber die sind ständig von Dauerparkern belegt“, sagt Zander. Kunden würden dann auf der Straße parken, was aber wiederum die nachfolgenden Fahrzeuge störe, welche dann bei Gegenverkehr mitunter warten müssten, bis sie die parkenden Autos überholen könnten. „Da wird dann immer viel gehupt“, sagt Zander. Seine Wunsch wäre, dass für die beiden Parkbuchten eine Parkscheibenregelung mit einer Parkdauer von ein oder zwei Stunden eingerichtet wird. eg

Kunden wissen Kiosk zu schätzen

Höveraner wissen Zanders Arbeit gerade in Corona-Zeiten zu schätzen, viele kommen regelmäßig zu einem kurzen Schwätzchen im Kiosk vorbei. Eine Kundin hat sich sogar schriftlich bei Zander bedankt: „Seit vielen Jahren freuen sich Höveraner, bei Ihnen ein paar Kleinigkeiten zum Frühstück kaufen zu können. Sie stehen früh auf, besorgen die Sachen und sortieren Sie in die Regale, und auch wenn die Arbeit nicht immer leicht fällt, sind Sie immer freundlich“, heißt es in ihrem Schreiben.

Der Kiosk an der Hannoverschen Straße öffnet wochentags um 5 Uhr. Quelle: Patricia Oswald-Kipper (Archiv)

Der mobile Bäcker ist für Zander keine Konkurrenz gewesen. „Ich habe in den vergangenen 34 Jahren in Höver zwar schon viele Bäcker kommen und gehen sehen, hatte aber immer schon meine Stammkunden“, berichtet der Kioskbetreiber. Mehr Neukunden habe er nach dem Wegfall des mobilen Bäckers aber auch nicht verzeichnet.

Zanders Kiosk öffnet Montag bis Freitag von 5 bis 12 Uhr und montags, mittwochs und freitags von 15 bis 18 Uhr. Am Sonnabend ist er von 7 bis 12 Uhr geöffnet und am Sonntag von 8 bis 12 Uhr.

Von Katja Eggers