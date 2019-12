Sehnde

Lang ist’s her: Vor 70 Jahren sang der Kirchenchor St. Maria noch in einer kleinen Holzbaracke zu einem altersschwachen Harmonium. Am zweiten Adventssonntag dagegen standen die Sängerinnen und Sänger in der festlich geschmückten und voll besetzten St.-Maria-Kirche in Sehnde und feierten ihr Jubiläum in Begleitung eines Streichquartettes.

Chor applaudiert Publikum

Aus Anlass des Geburtstages wurde das traditionelle Konzert zur Advents- und Weihnachtszeit diesmal ganz allein vom Kirchenchor gestaltet. Mit wechselnden Arrangements von Chor- und Instrumentalmusik, vom Barock bis zur Moderne, gelang das wunderbar. „Wir wollen mit unserem Gesang und der Musik Licht in Ihre Welt bringen“, so lautete die Intention des Chores, der dazu auch das Publikum mit einbezog. Zusammen mit der Gemeinde wurde der Kanon „Hosianna dem Sohne Davids“ unter der Leitung von Sabine Hahlbohm einstudiert – und der gelang so gut, dass der Chor am Ende dem Publikum applaudierte.

Neben den klassischen Liedern zur Weihnachtszeit, wie etwa „Maria durch ein Dornwald ging“ oder „Macht hoch die Tür“, stimmte der Chor auch andere Töne an. Südamerikanische Rhythmen erklangen bei „ Calypso Gloria“, und „Feliz Navidad“ wurde lebendig intoniert, besonders durch die rhythmische Begleitung der Männerstimmen. Viel Beifall erhielt die Chorleiterin Hahlbohm, die erst seit drei Jahren mit dem Kirchenchor arbeitet. Der Chor sei sehr mit der Gemeinde verbunden und von der Geistlichkeit sehr geschätzt, hob Hahlbohm die Besonderheit hervor.

„Feliz Navidad “ als Zugabe

Allerdings hätten sich die zusammengeführten Kirchengemeinden schon fast um die Auftritte des Chores „gestritten“, schmunzelte Hahlbohm. Zum ersten Mal aber sei der Chor in der Kapelle des katholischen Vinzenz-Krankenhauses in Hannover zu Gast gewesen, und das habe sie sehr beeindruckt. Das Publikum in der St.-Maria-Kirche genoss ebenso die besinnliche Atmosphäre und forderte durch ihren Applaus noch eine Zugabe ein. Die wurde vom Chor mit „Feliz Navidad“ noch einmal sehr stimmungsvoll gegeben.

