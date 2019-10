Ilten

Die Kirchengemeinde Ilten feiert ein besonderes Geburtstagsjubiläum: Christian Vater, der berühmte Erbauer der Orgel in der Iltener Barockkirche, wurde am 10. Oktober vor 340 Jahren geboren. Dafür hat sich die Kirchengemeinde etwas Spezielles einfallen lassen: Sie will diejenigen, die Orgelpfeifenpatenschaften genau am Vater-Jubiläum am Donnerstag anmelden, mit einem Geburtstagsgeschenk überraschen. Dabei werden drei sogenannte Upgrades ausgelost: Wer etwa 100 Euro spendet, erhält eine Patenschaftsurkunde der nächst höheren Kategorie über 125 Euro. „Wir hoffen auf eine positive Resonanz“, sagt Kirchenvorsteher Sievert Herms vom Fundraisingteam der Kirchengemeinde.

Champions League der Orgelbaukunst

Die Kosten für die Orgelsanierung belaufen sich auf rund 300.000 Euro. Die letzte große Revision liegt 40 Jahre zurück, seither haben Staub und Schimmelsporen dem Instrument arg zugesetzt. Erst vor drei Jahren wurde im Kirchenarchiv entdeckt, dass Christian Vater Erbauer der Iltener Orgel ist. Dieser war auch Schüler des berühmten Orgelbauers Arp Schnitger und Hof-Orgelbaumeister der hannoverschen Kurfürsten. Damit sei die Orgel in die „ Champions League historischer Orgelbaukunst“ aufgerückt, sagt Herms.

Wer nun eine Orgelpatenschaft übernehmen will: Prospekte liegen im Kirchenbüro Ilten, Kirchstraße 3, aus. Das Kirchenbüro ist dafür am Donnerstag, 10. Oktober, von 15.30 bis 18 Uhr geöffnet. Zudem ist eine Zusendung an die Faxnummer (0 51 32) 9 40 04 oder auch als E-Mail-Anhang an kg.ilten@evlka.de während des ganzen Tages möglich. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt, die Patenschaftsurkunden zur Vaterjubiläums-Aktion werden während des Benefizkonzerts für die Orgel am 19. Oktober überreicht.

Von Oliver Kühn