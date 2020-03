Die Grüngut-Annahmestellen in Sehnde in den Ortschaften Ilten und Bolzum werden ab Sonnabend bis auf Weiteres geschlossen. Grund sind nach Angaben des Maschinenrings Hannover-Land „undiszipliniertes Verhalten der Anlieferer und teils verkehrsgefährdende Situationen“ in einigen Stellen.