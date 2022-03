Ilten

Die Kirchengemeinde Ilten-Bilm-Höver sammelt wieder Kleiderspenden für Bethel. Die Helfer sammeln eine Woche lang, von Dienstag, 15., bis einschließlich Dienstag, 22. März. Gute, tragbare Kleidung und Schuhe können in Ilten im Gemeindehaus, Kirchstraße 3a, in Höver bei Hans-Heinrich Lüpke, Brunnenstraße 6, und in Bilm bei Erhard Bödecker, Freienstraße 24, abgegeben werden. Für die Sammlung hält das Kirchenbüro in Ilten Sammelsäcke bereit, auf denen die Textilien aufgeführt sind, die in Bethel verwertet werden können.

Die v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel ist eine der größten diakonischen Einrichtungen Europas und engagiert sich in acht Bundesländern für behinderte, kranke, alte und benachteiligte Menschen. Mit den Erlösen aus den Kleiderspenden wird diese Arbeit unterstützt. Deshalb ist Bethel Mitglied im Dachverband FairWertung, einem Verein, der sich für einen sozial- und umweltverträglichen sowie ethisch verantwortbaren Umgang mit gebrauchter Kleidung einsetzt.