Sehnde

Zumindest in einem Punkt hat die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Sehnde mit der Corona-Krise abgeschlossen: Mit dem Erntedankfest hat die Gemeinde die letzte von zehn großen Open-Air-Veranstaltungen in diesem Jahr gefeiert, die wegen der Pandemie an die frische Luft verlegt werden mussten.

Am Sonnabend und Sonntag hatten jeweils mehr als 150 Menschen mit gebührendem Abstand Erntedank gefeiert. Bei dem Familienfest schrieben und malten die Kinder auf das Pflaster, wofür sie dankbar sind – nun können Besucher auf dem Gemeindehausparkplatz gleich mehrfach die Worte „meine Familie“ lesen. Der Kinderchor von Inken Kinder gestaltete die Feier musikalisch mit.

Darüber hinaus wurde die neue Leiterin der Krippe Bonhoeffer Arche, Saskia Kellmann, von Superintendentin Sabine Preuschoff in ihre neue Position eingeführt. Die bisherige kommissarische Leiterin Ursula Osterhage wurde von der pädagogischen Leitung der Kindertagesstätten des Kirchenkreises, Birgit Meinig und Pastorin Damaris Frehrking, mit einem Segen und vielen lobenden Worten verabschiedet. Darüber hinaus sagte die Kirchengemeinde auch dem Team Adieu, das über lange Jahre einen Seniorenmittagstisch ausgerichtet hatte.

Superintendentin Sabine Preuschoff (vorn rechts) führt die neue Leiterin der Krippe Bonhoeffer Arche, Saskia Kellmann, (hintere Reihe, Zweite von links) in ihr Amt ein. Die bisherige kommissarische Leitung Ursula Osterhage (hinten rechts) wird mit einem Segen verabschiedet. Quelle: Privat

Von Oliver Kühn