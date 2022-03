Ilten

Die Kirchengemeinde Ilten lädt ab sofort jeden Freitag zu Andachten und Gebeten für den Frieden in der Ukraine ein. Beginn ist jeweils um 18 Uhr in der Barockkirche Ilten. Zeitgleich gibt es ein Friedensgeläut an den Kapellen in Höver und Bilm, zu dem die Gotteshäuser auch für ein stilles Gebet geöffnet sind. „Denn das Friedensgebet, das die Gemeinde am Tag nach dem russischen Angriff auf die Ukraine gehalten hat, soll keine einmalige Aktion bleiben“, sagt Pastor Johann Christophers.