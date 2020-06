Ilten

Der Tod der US-Amerikaners George Floyd hat deutlich gemacht, dass Rassismus auch im Jahr 2020 immer noch ein aktuelles Thema ist. Seit seinem gewaltsamen Tod durch Polizisten gehen tausende Menschen weltweit auf die Straßen. Der Jugendmitarbeiterkreis (JuMak) der Kirchengemeinde Ilten hat sich nun gefragt, wie man in Zeiten von Corona ein Zeichen setzen kann, ohne sich selbst und andere zu gefährden.

Die Lösung: Die Kirchenjugend unterstützt die „ Black Lives Matter“-Bewegung, indem sie eine Steinkette rund um die Barockkirche in Ilten legt. Die Kette beginnt an der Kirchentür, führt entlang der Mauer Richtung Kirchturm und wickelt sich dann einmal um das ganze Gotteshaus. Auf gleiche Weise sollen auch Steinketten an den Kapellen in Bilm und Höver entstehen, die zur Kirchengmeinde Ilten gehören.

Steine zieren Sprüche und Bilder

Diakonin Birgit Hornig hofft nun auf möglichst viele Mitstreiter und ruft zum Mitmachen auf. „„Alle Menschen, gleich woher sie kommen, können einen Stein mit einer kurzen Botschaft beschriften oder bemalen, als Zeichen dafür, dass die Würde des Menschen keine Unterschiede kennt, dass es keine ‚Menschenrassen’ gibt, dass niemand mehr und niemand weniger zählt als der andere“, erklärt Hornig. Je länger die Steinketten würden, desto stärker sei das Signal, das von ihnen ausgehe, betont die Diakonin.

Als Schlusspunkt der Aktion plant der JuMak für Anfang September einen Open Air-Gottesdienst, der den alltäglichen Rassismus thematisiert. Dabei sollen alle Steine zusammengetragen und an die Besucher verteilt werden mit der Aufforderung sie weiter zu verschenken oder an besonderen Orten abzulegen. So soll die Botschaft in die Welt getragen werden.

