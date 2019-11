Ilten

Über drei neue Sitzmöglichkeiten können sich die Kinder der Kindertagesstätte Berliner Straße in Ilten freuen. Die Sechseck-Baumbank und zwei Sitzgruppen hat der zuständige Förderverein jetzt feierlich übergeben.

Kinder erhalten Handwagen mit Lego-Steinen

„Mit den wetterfesten Bänken haben wir nun die Möglichkeit, ohne großen Aufwand das Außengelände für kleinere Projekte zu nutzen“, sagte Kitaleiterin Angelika Schridde. Auf den Bänken sollen sich die rund 75 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren zukünftig ausruhen, malen und gemeinsam frühstücken. Bisher stehen die Bänke noch auf der neuen Terrasse für die 15 Krippenkinder, können aber flexibel auf dem Außengelände eingesetzt werden.

Möglich gemacht hat die Spende im Wert von rund 2300 Euro die Firma Udo Berg Metallbau aus Höver, die die Kosten für die Sechseck-Baumbank übernommen hat, und die TUI-Stiftung. Diese beteiligte sich zu zwei Dritteln an den Sitzgruppen. Das restliche Geld wurde auf dem Sommerfest der Kita, beim Frühjahrsputz und kürzlich beim Grillen am Halloween-Haus in Ilten erzielt. Zusätzlich übergab der Förderverein den Kindern einen Handwagen mit Lego-Steinen, um den Spielzeugvorrat in der Kita aufzustocken.

Neue Fahrzeuge für den Außenbereich

Bereits für nächstes Jahr hat die Kita Berliner Straße neue Projekte im Auge. Dann sollen unter anderem bunte Käppis angeschafft werden, die die Kinder bei Ausflügen tragen können. Außerdem soll der Fuhrpark des Außenbereiches um neue Fahrzeuge erweitert werden.

Von Laura Beigel