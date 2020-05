Sehnde

Vor einem halben Jahr mussten alle 130 Kinder der Kindertagesstätte Ladeholz ihre Einrichtung vom einen auf den anderen Tag verlassen. Das Gebäude an der Ladeholzstraße ist marode und musste wegen statischer Probleme und einer möglichen Einsturzgefahr geschlossen werden. Seitdem sind die Kinder in sieben Gruppen auf fünf verschiedene Standorte im Stadtgebiet verteilt. Der ambitionierte Plan der Stadt, sie bis zum Mai in einer Interims-Kita mit Containern wieder unter einem Dach betreuen zu können, hat sich jetzt aber zerschlagen: In diesem Kita-Jahr werde es wegen Verzögerungen bei der Genehmigung keinen Umzug mehr geben, die Gruppen bleiben bis zum neuen im August an ihren derzeitigen Standorten.

Noch keine Baugenehmigung für Container

Die Verwaltung habe mit Hochdruck an einer Lösung gearbeitet, um auf einer Grünfläche neben der Grundschule Breite Straße eine mobile Übergangs-Kita einzurichten. „Trotz aller Bemühungen müssen wir nun leider mitteilen, dass dies nicht gelungen ist“, sagt Katharina Strauß, Fachdienstleiterin Kindertagesstätten und Jugend. Alle beauftragten Firmen und die Verwaltung stünden in den Startlöchern und warteten nahezu täglich darauf, mit der Aufstellung und Einrichtung der Container beginnen zu können – doch der Aufbau verzögere sich, weil noch keine Baugenehmigung vorliege.

Anzeige

Laut Strauß könnte diese in den nächsten zwei bis drei Wochen erteilt werden. Danach könne mit dem Aufbau der Containeranlage begonnen werden, der voraussichtlich rund zwei Wochen in Anspruch nehmen werde. Weil danach noch Installationsarbeiten und die Herstellung des Außengeländes anstünden, könnte die Kita frühestens Mitte Juni in Betrieb gehen – doch das macht aus Sicht der Stadt keinen Sinn. „Im Sinne der Kinder ist es aus pädagogischen Gründen nicht vertretbar, kurz vor Ende des Kita-Jahres und damit kurz vor Beginn der Schließzeit in den Sommerferien einen derartigen räumlichen Wechsel durchzuführen“, erläutert Strauß. Denn dies sei auch mit einer Neuverteilung der Kinder von derzeit sieben auf dann wieder sechs Gruppen verbunden.

Weitere HAZ+ Artikel

Stadt setzt auf gemeinsamen Neustart

Die Verwaltung sei überzeugt, dass ein solcher Umzug für alle Beteiligten, noch dazu in einer derart turbulenten und ungewissen Zeit, zusätzliche große Veränderungen mit sich bringen würde. Diese könnten zu unnötiger Irritation und Unsicherheit führen, sodass ein Umzug für einen derart kurzen Zeitraum von rund vier Wochen bis zur regulären Sommerschließzeit nicht sinnvoll sei. Nicht zuletzt, weil der Wechsel der Vorschulkinder in die Schule und die Aufnahme der Neulinge nach der Schließzeit wieder erhebliche Veränderungen für die Kinder bedeuteten. Stattdessen setzt die Stadt nun auf einen gemeinsamen Neustart.

An einer geöffneten Holzdecke ist ein Wasserschaden in der Kita deutlich sichtbar. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier (Archiv)

Wie lange die Container-Kita an der Breiten Straße dann betrieben wird, ist noch völlig offen. In dem angestammten Gebäude der Kita an der Ladeholzstraße war im Oktober bei einer Routineprüfung ein Riss in der Dachkonstruktion festgestellt worden, was die sofortige Räumung nach sich zog. Wirtschaftlich jedenfalls sei es nicht mehr zu retten, sagt Bürgermeister Olaf Kruse – egal für welche Nutzung. „Da kommt nur ein Abriss infrage.“ Bis dort wieder eine neue Kita steht, dürften mit Planungs- und Bauzeit einige Jahre vergehen.

Lesen Sie auch

Von Oliver Kühn