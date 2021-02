Sehnde

Die städtische Kindertagesstätte an der Marggrafstraße in Sehnde ist ab Freitag, 12. Februar, wieder geöffnet. Die Einrichtung war wegen eines bestätigten Corona-Falls am 4. Februar geschlossen worden. „Da bisher keine neuen Infektionen gemeldet wurden, wird die Betreuung in den bestehenden Notgruppen am Freitag wieder aufgenommen“, sagt Iris Jungclaus, kommissarische Leiterin des Fachdienstes Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit.

Die Infektion war am 28. Januar bekannt geworden. Die betroffene Person hatte sich danach krankgemeldet und anschließend testen lassen. Weil das Ergebnis positiv ausgefallen war, wurde die Kita nach Absprache mit dem Gesundheitsamt der Region Hannover geschlossen. Sieben pädagogische Fachkräfte und 18 Kinder aus der Notbetreuung mussten deshalb in Quarantäne.

Anzeige

Als einzige Kita zweimal betroffen

Die Kita, die in einem Wohnhaus untergebracht ist, war im April vergangenen Jahres die erste in Sehnde überhaupt, die wegen eines Corona-Falls geschlossen worden war. Ein Elternteil war damals positiv auf das Coronavirus getestet worden. Und es ist bislang auch die einzige Kita in der Stadt, die zum zweiten Mal wegen einer Infektion dichtgemacht wurde. Ansonsten mussten bislang nur die Kitas Südtorfeld und Müllingen wegen Corona-Fällen schließen.

Von Oliver Kühn